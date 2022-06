Se faire tatouer est une décision difficile à prendre, car une fois le tatouage réalisé, il est difficile de revenir en arrière. Les expériences horribles de tatouage ne manquent pas, il est donc important que vous preniez votre temps avant de prendre une décision.

La pression liée à la nécessité d’obtenir le bon motif avant la création du tatouage ne doit pas vous décourager, car si vous en êtes satisfait, un tatouage peut vous procurer du plaisir pour le restant de votre vie.

Toutefois, avant d’appeler le tatoueur de votre quartier, vous devez prendre en considération les avantages et les inconvénients du tatouage. C’est un engagement important qui ne doit pas être pris à la légère.

Ceci est particulièrement vrai si l’on tient compte de facteurs tels que votre parcours professionnel, le fait que vos goûts sont susceptibles de changer au fil du temps, ainsi que l’aspect que prendra votre tatouage lorsque vous commencerez à vieillir.

Voici les points positifs et négatifs du tatouage.

Un tatouage vous aide à exprimer votre personnalité

L’un des avantages les plus convaincants du tatouage est qu’il s’agit d’une forme formidable d’expression personnelle. Lorsque vous avez un motif qui vous tient à cœur, le fait de l’avoir sur votre peau peut vous apporter une signification durable au quotidien.

C’est particulièrement gratifiant si vous avez naturellement la fibre artistique et si vous aimez dessiner vos propres motifs. Vous pouvez passer du temps à créer votre tatouage parfait et le voir ensuite prendre vie. Cela apportera une signification supplémentaire et vous permettra de continuer à en éprouver de la satisfaction dans les années à venir.

En effet, si vous aimez créer vos propres tatouages, vous pouvez toujours suivre une formation de tatoueur, acheter vos propres machines à tatouage et créer une entreprise à partir de ça. Comme c’est le cas pour de nombreuses carrières, le fait d’apprécier le processus de conception de vos propres tatouages est une excellente porte d’entrée dans ce secteur et peut constituer un exutoire créatif satisfaisant si vous aimez l’art.

Un tatouage peut contribuer à l’élaboration d’une esthétique propre

Un autre grand avantage du tatouage est le fait qu’il peut contribuer à vous forger une apparence propre à vous-même. Tout le monde veut avoir une apparence physique qui lui convient – surtout si cela l’aide à se démarquer de la foule. Un tatouage est incroyablement personnel, et chacun raconte sa propre histoire.

Alors que d’autres personnes peuvent avoir les mêmes vêtements, la même coiffure ou les mêmes chaussures que vous, elles ne pourront jamais avoir le même tatouage. Il est votre signature unique et peut constituer la base de toute votre apparence.

Certains employeurs peuvent s’opposer à ce que le personnel porte des tatouages

Si les avantages du tatouage sont nombreux, il est important d’aborder également les inconvénients potentiels.

Par exemple, le fait de porter un tatouage peut nuire à vos perspectives de carrière. Bien que les employeurs soient de plus en plus souples quant à leur position sur les tatouages quel que soit le secteur d’activité, il ne fait aucun doute que certaines entreprises (en particulier les cols blancs) peuvent juger votre tatouage inapproprié.

Si ce facteur entre en ligne de compte dans votre cas, cela dépendra du tatouage lui-même, ainsi que du parcours professionnel que vous suivez actuellement.

Si vous avez un tatouage de grande taille à un endroit bien visible, par exemple sur le visage, le cou ou les avant-bras, vous risquez bien plus d’être victime de discrimination que si vous avez un motif subtil, facilement dissimulé par vos vêtements.

Vous risquez de ne plus aimer votre tatouage

Enfin, il est toujours possible que vous n’aimiez plus votre tatouage.

Il n’y a pas de véritable façon de s’y préparer, si ce n’est de s’assurer que vous êtes satisfait du motif avant de vous faire tatouer. Toutefois, vous devez garder à l’esprit qu’en vieillissant, le tatouage (et le sentiment associé) peut devenir obsolète.

C’est particulièrement vrai pour les tatouages qui incorporent des conjoints ou certaines personnalités contemporaines. Ils ne seront peut-être plus pertinents dans votre vie dans deux, trois ou cinq décennies, alors réfléchissez bien avant de finaliser votre projet.