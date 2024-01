Les avantages et les inconvénients des thérapies GLP1 comme Wegovy

Les médecins spécialisés dans la médecine de l’obésité affirment que les médicaments amaigrissants sont des outils efficaces et peuvent aider certains patients à perdre presque autant de poids qu’ils le feraient avec une chirurgie bariatrique. Mais les pilules et les injections sont assorties de conditions pour toute une vie.

Niki Hernandez et sa mère Faith Baran ont partagé un parcours de perte de poids.





Pour Hernandez, tout a commencé par une photographie.

“Je ne me reconnaissais plus sur les photos et je me disais ‘Whoa, qu’est-ce qui s’est passé ?'”, a-t-elle déclaré. « Mes plus gros gains de poids ont eu lieu après la naissance de mes deux enfants. Je ne cherchais pas à perdre 5 kilos de poids de vacances. J’avais beaucoup de poids à perdre.

La femme de 39 ans s’est inspirée de sa mère.

Baran a subi une chirurgie bariatrique en 2017. La procédure visant à rétrécir son ventre l’a aidée à perdre 80*livres. Mais le poids a progressivement repris.

“Il semble que je connaisse tellement de personnes qui ont subi une opération chirurgicale de perte de poids et qui ont repris tout leur poids et j’étais déterminée à ce que ce ne soit pas moi”, a-t-elle déclaré.

La mère et la fille ont demandé une intervention médicale.

Hernandez reçoit des injections hebdomadaires de Wegovy, la version amaigrissante populaire et coûteuse du médicament contre le diabète Ozempic.

«J’ai perdu 75 livres», a-t-elle déclaré. “Je paie beaucoup d’argent d’avance, un peu plus de 1 000 $ par mois, mais cela sert à ma franchise, donc je respecte ma franchise plus rapidement.”

Le Dr Anthony Auriemma affirme que 70 pour cent des Américains sont considérés comme en surpoids ou obèses. C’est pourquoi le marché des médicaments explose.

« J’aime en parler comme d’une pandémie d’obésité », a-t-il déclaré. « Nous étions enthousiastes si nos patients pouvaient perdre 5 à 10 % de leur poids et cela était considéré comme une perte de poids significative. Mais maintenant, avec ces nouveaux médicaments que nous appelons de deuxième génération, nous constatons une perte de poids de 20 pour cent, voire plus.

Il existe plusieurs médicaments anti-obésité en circulation – la plupart étant conçus pour les personnes en surpoids de 30 à 50 livres présentant des facteurs de risque tels que l’hypertension ou le diabète. Tous agissent dans l’hypothalamus du cerveau pour réduire la faim et les fringales. Les produits injectables les plus récents – appelés thérapies GLP1 – ciblent également le tractus gastro-intestinal pour ralentir la digestion, ce qui permet aux patients de se sentir rassasiés plus longtemps.

“Donc, si je mange un repas et que je suis rassasié à mi-chemin, je dois arrêter parce que si je mange le reste, je vais me rendre malade parce que je n’ai nulle part où aller”, a déclaré Hernandez.

“Les effets secondaires les plus importants que nous constatons sont les effets secondaires gastro-intestinaux, le ralentissement du tractus gastro-intestinal, la constipation et parfois les nausées”, a déclaré Auriemma.

Les médicaments ne constituent pas une solution universelle. Un à deux patients sur dix n’auront pas de perte de poids significative. Et si c’est le cas, une alimentation de qualité tout en mangeant les petites portions nécessaires est essentielle pour se protéger contre la perte de masse musculaire maigre.

Mais il y a un problème qui ressort, a déclaré Auriemma.

“Si vous comptez utiliser ces médicaments et qu’ils fonctionnent pour vous, vous devrez peut-être les prendre à vie”, a-t-il déclaré.

En effet, toutes les études récentes montrent que lorsque les patients arrêtent de l’utiliser, jusqu’à la moitié ou plus du poids perdu revient au cours de la première année seulement.

“Si je dois le prendre pour toujours, ça me va, tant que je n’ai pas d’effets secondaires sur la santé, ça va”, a déclaré Baran.

Les thérapies coûteuses au GLP-1 n’étaient pas une option pour l’homme de 69 ans. Medicare ne couvre aucun médicament contre l’obésité. Au lieu de cela, Baran paie de sa poche 99 $ par mois pour un médicament oral vieux de 10 ans appelé Qsymia. Elle a perdu 35 livres. La popularité et l’efficacité des thérapies les plus récentes ravivent l’intérêt pour les options de perte de poids vieilles de dix ans, qui ne fonctionnent peut-être pas aussi bien mais sont plus abordables.

«Je peux regarder quelque chose comme du sucré et mon cerveau dit: ‘Non, je préférerais avoir un morceau de fromage’», a-t-elle déclaré. “C’est difficile à expliquer, mais je n’ai tout simplement pas envie de sucreries.”

Pourtant, Auriemma affirme qu’il n’existe pas de remède contre l’obésité, car notre corps est sujet à l’auto-sabotage.

“Il existe une susceptibilité génétique certaine à l’obésité, mais une fois que vous avez la maladie, une fois que vous avez pris du poids, votre corps défend ce poids”, a déclaré Auriemma. “Cela peut être géré avec un régime alimentaire et des médicaments pour l’exercice, peut-être même par une intervention chirurgicale, mais ils ont toujours cette propension que le corps veut toujours ramener son poids au poids précédent.”

“J’y pense constamment… c’est vrai, mais ça en vaut vraiment la peine”, a déclaré Baran.

En raison de la forte demande, certains patients connaissent des retards pour obtenir Wegovy. Quant à Qsymia, bien qu’il soit approuvé par la FDA aux États-Unis, les régulateurs britanniques n’ont pas approuvé le médicament en invoquant des problèmes de sécurité.