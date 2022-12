Les avantages et les inconvénients des prêteurs hypothécaires privés

Les Canadiens qui se sont vu refuser un prêt hypothécaire par les grandes banques ont toujours un chemin vers l’accession à la propriété, selon un expert couvrant les prêteurs alternatifs.

La pression sur les prêts hypothécaires survient alors que la Banque du Canada a augmenté les taux à 4,25 %, un niveau jamais vu depuis 2008. Il s’agit de la septième hausse des taux en neuf mois, l’inflation étant restée élevée à 6,9 % en octobre, selon Statistique Canada.

Dans la foulée, certains essayant d’acheter une maison sont détournés des banques traditionnelles, ne pouvant plus prétendre à des prêts hypothécaires. Cela laisse aux prêteurs privés une option pour les personnes qui espèrent acheter une maison bientôt.

Les grandes banques canadiennes sont souvent appelées « prêteurs A », tandis que d’autres, y compris les coopératives de crédit et les sociétés de fiducie, sont appelées prêteurs B.

“Les prêteurs B sont en train de devenir l’option numéro un pour obtenir un prêt hypothécaire si votre banque vous refuse”, a déclaré jeudi Grant Powell, un expert en prêts hypothécaires de la Colombie-Britannique, à l’émission Your Morning de CTV. “Ce sont de plus petits prêteurs, mais beaucoup sont encore nationaux. Beaucoup sont en affaires depuis des décennies (et) ils travaillent avec vous au cas par cas.”

Les prêteurs B sont de plus petites entreprises avec des normes moins élevées pour se qualifier pour un prêt hypothécaire. Powell dit que cela est attrayant pour les personnes qui ont besoin de plus de flexibilité et qui peuvent avoir un crédit, une dette ou un emploi incohérent.

“L’inconvénient est qu’ils exigent au moins un acompte minimum de 20%”, a déclaré Powell. Il a noté qu’elles ont souvent des taux d’intérêt plus élevés que les banques traditionnelles et ont des «frais de prêt» de 1 à 2%.

Les prêteurs privés peuvent être des membres de la famille ou des entreprises.

“Ces prêteurs sont flexibles, mais les taux d’intérêt sont beaucoup plus élevés”, a déclaré Powell à propos des prêteurs privés. “Et c’est généralement… à court terme, ce n’est pas une solution permanente.”

Powell conseille à quiconque se tourne vers un prêteur privé d’avoir une “stratégie de sortie”.

“Vous payez des taux d’intérêt plus élevés et vous payez des frais pour placer le prêt de 2 à 5% du montant de l’hypothèque”, a-t-il déclaré. “Assurez-vous donc d’avoir une stratégie de sortie, car vous ne voulez être dans ce type de prêt que pendant, je dirais, un, deux – maximum trois ans.”

Les hypothèques de reprise du vendeur sont populaires dans les espaces commerciaux et les transactions, a déclaré Powell. Ils permettent au vendeur d’accorder à l’acheteur un prêt de deux à cinq ans pour le prix d’achat partiel.

“C’est bon pour le vendeur, car il peut en fait vendre l’endroit et (c’est) bon pour l’acheteur, car il peut entrer dans un endroit plus tôt car il n’a pas à verser autant d’acompte”, a déclaré Powell.

L’inconvénient est que le vendeur doit faire partie de l’achat pour s’assurer qu’il reçoit son argent.

Powell a déclaré que les acheteurs potentiels doivent vérifier l’accord d’un courtier en hypothèques lorsqu’ils interagissent avec d’autres prêteurs.



