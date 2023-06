Les avantages d’utiliser un VPN si vous êtes aux États-Unis

L’utilisation d’un VPN, ou réseau privé virtuel, présente plusieurs avantages, en particulier pour les fans de football.

Les services VPN, tels que ExpressVPN et autres, permettent au public d’accéder à Internet de manière plus sécurisée. Si vous travaillez à distance, vous connaissez peut-être un VPN, car il est souvent utilisé pour aider les travailleurs à se connecter aux réseaux intranet de l’entreprise, comme s’ils étaient physiquement au bureau.

Pourquoi utiliser un VPN ? Il y a quelques avantages.

Sécurité renforcée

Même si vous vous en tenez à des sites Web et à des services légitimes et légaux, Internet peut toujours être un endroit louche. Un VPN peut augmenter la sécurité et la confidentialité de vos activités en ligne. Vous êtes connecté via un tunnel sécurisé au Web. C’est super utile si vous voyagez ou sur le Wi-Fi public comme dans un café ou une bibliothèque. Il vous protège également de la limitation des données par votre fournisseur d’accès Internet lors de la diffusion de contenu.

Ce n’est pas totalement parfait, rien ne l’est, mais via le cryptage et d’autres protocoles de sécurité, vos données et votre activité peuvent être mieux protégées avec un VPN.

Flexibilité de localisation

Un VPN peut également fonctionner comme une sorte de passeport numérique. Avec un VPN, vous pouvez faire croire à Internet que votre ordinateur ou un autre appareil se trouve dans un emplacement physique différent de ce qu’il est réellement. Pourquoi est-ce utile ?

Eh bien, si vous êtes un fan de football ou d’autres programmes télévisés d’outre-mer, cela peut vous donner accès. Certains services et contenus sont géo-bloqués. Autrement dit, ils ne sont disponibles que dans certaines régions. Par exemple, lorsque vous regardez un match à la télévision aux États-Unis, vous pouvez écouter les commentaires radio de BBC Radio 5 pour le même match avec des commentateurs bien meilleurs qu’à la télévision américaine. Sans VPN, les commentaires radio sont bloqués.

Mais avec un VPN, votre adresse IP est modifiée, et vous pouvez sembler être situé dans la région nécessaire, et donc accéder au contenu. Cela est pratique si votre ligue, équipe ou émission préférée de chez vous n’est pas disponible aux États-Unis (ou où que vous soyez en ce moment).

Inversement, si vous voyagez à l’étranger et que vous êtes abonné à des services de streaming comme Netflix et d’autres, vous pouvez continuer à les regarder lorsque vous voyagez à l’étranger en utilisant un VPN. Après tout, vous avez payé l’abonnement. Mais sans VPN, Netflix et d’autres services essaieront de vous empêcher de les regarder si vous êtes à l’étranger.

Un gros avantage des VPN

En utilisant un VPN, vous pouvez améliorer la qualité de vos actualités, sports et divertissements. Par exemple, regarder BBC News pour sa couverture exemplaire des événements mondiaux est essentiel. Étant donné que la BBC n’a pas de publicité, tous ses programmes sont sans publicité.

Et si vous aimez regarder des drames, des comédies et d’autres émissions de divertissement, la BBC, ITV et Channel 4 diffusent souvent des émissions de qualité. Parfois, ils sont diffusés plusieurs mois avant que les programmes ne soient diffusés aux États-Unis, vous pouvez donc les regarder avant la plupart des gens ici.

Facilité d’utilisation

Les VPN sont très faciles à utiliser. Ils fonctionnent simplement en arrière-plan et vous continuez à utiliser Internet et le streaming comme vous le feriez normalement. Une fois que vous êtes configuré, il s’agit essentiellement d’une couche supplémentaire de sécurité et de flexibilité sans maintenance pour votre expérience en ligne.

Ce ne sont là que quelques-uns des avantages de base d’un VPN. Pour une ventilation plus détaillée, consultez l’un des nombreux fournisseurs en ligne, tels que ExpressVPN, qui ont des FAQ pour vous informer davantage.