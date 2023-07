Les avantages du SSI offrent un filet de sécurité mais sont assortis de limites d’actifs strictes

JGI/Tom Grill | Images tétra | Getty Images

Un programme fédéral pour les personnes âgées et handicapées à faible revenu – connu sous le nom de revenu de sécurité supplémentaire – comprend des limites d’épargne pour les bénéficiaires qui n’ont en grande partie pas été mises à jour depuis la création du programme en 1972. Les personnes qui reçoivent des prestations du SSI peuvent n’avoir que 2 000 $ d’actifs, tandis que les couples mariés ou les familles biparentales avec enfants bénéficiaires peuvent avoir 3 000 $, selon le Center on Budget and Policy Priorities. La liste des actifs pris en compte dans la limite comprend l’argent sur les comptes bancaires, les espèces, l’épargne-retraite, les actions, les fonds communs de placement, les obligations d’épargne, l’assurance-vie, les fonds funéraires et les biens ménagers, selon l’institut non partisan de recherche et de politique. En savoir plus sur les finances personnelles :

Cet outil vous permet de jouer à résoudre les problèmes de la sécurité sociale Il peut également inclure des actifs appartenant à des parents, des conjoints ou des parrains d’immigration. Deux catégories qui ne comptent pas comprennent les résidences principales ou les véhicules. Les seuils d’actifs actuels de 2 000 $ à 3 000 $ pour les individus et les couples ont été établis entre 1985 et 1989, selon la recherche.

Cela représente une augmentation par rapport aux limites initiales des ressources de 1 500 $ par personne et de 2 250 $ par couple lorsque le programme a été créé en 1972. Aujourd’hui, ces seuils ne représentent qu’un sixième de leur valeur de 1972, note le Center on Budget and Policy Priorities, et leur valeur diminue encore chaque année avec l’inflation. S’ils avaient été indexés à l’inflation, les limites pour 2023 seraient de 9 929 $ par individu et de 14 893 $ par couple.

Comment les limites d’actifs de SSI peuvent être relevées

Dans une nouvelle recherche, le Centre sur les priorités budgétaires et politiques examine les effets de l’augmentation ou de l’élimination des limites d’actifs que SSI a pour les bénéficiaires. « Une limite plus élevée encouragerait – plutôt que pénaliserait – l’épargne et permettrait aux gens de conserver leur épargne à utiliser lorsqu’ils ont vraiment besoin de ces ressources », indique la recherche. Environ 100 000 bénéficiaires du SSI voient leurs prestations suspendues ou résiliées chaque année parce qu’ils ont dépassé les limites des actifs, selon Kathleen Romig, directrice de la sécurité sociale et de la politique d’invalidité au Center on Budget and Policy Priorities. Cela peut être déclenché même par de petits héritages ou un cadeau d’anniversaire. Les personnes qui dépassent les limites peuvent devoir rembourser des prestations et doivent ajuster leurs plans de vie lorsqu’elles perdent leurs revenus de prestations, a noté Romig. « Sur la Colline, on parle souvent de gaspillage en termes de dépenses gouvernementales », a déclaré Romig. « C’est un tel gâchis de faire vivre tout cela aux gens. » L’augmentation des seuils n’augmenterait pas considérablement les inscriptions au programme, selon la recherche. Si les limites étaient portées à 10 000 $ par bénéficiaire et 20 000 $ par couple, la participation au SSI augmenterait jusqu’à 3 %, selon la recherche, basée sur une analyse des données du Census Bureau.

Nous ne devrions pas punir les personnes âgées et les habitants de l’Ohio handicapés qui font ce qu’il faut et économisent de l’argent pour les urgences en leur enlevant l’argent dont ils dépendent pour vivre. Le sénateur Sherrod Brown Sénateur démocrate de l’Ohio

Une facture – la Loi supplémentaire sur la restauration des revenus de sécurité – appelle à relever les limites d’actifs à ces seuils, tout en les indexant également à l’inflation. Le projet de loi a été proposé en avril dernier par deux sénateurs de l’Ohio, Sherrod Brown, un démocrate, et Rob Portman, un républicain. Bien que Portman ait depuis pris sa retraite, il est prévu de réintroduire la proposition. « Nous ne devrions pas punir les personnes âgées et les habitants de l’Ohio handicapés qui font ce qu’il faut et économisent de l’argent pour les urgences en leur enlevant l’argent dont ils dépendent pour vivre », a déclaré Brown dans un communiqué, tout en qualifiant les règles d' »arbitraires et obsolètes ». « Je prévois de réintroduire mon projet de loi qui mettrait à jour ces règles pour la première fois depuis des décennies afin de permettre aux bénéficiaires d’épargner sans mettre leurs prestations en péril », a-t-il déclaré. Si les limites des ressources du SSI étaient encore augmentées, à 100 000 dollars par bénéficiaire, environ 5% de personnes supplémentaires seraient éligibles aux prestations, a constaté le Center on Budget and Policy Priorities. Ce seuil de 100 000 $ serait conforme au montant que les bénéficiaires éligibles du SSI sont actuellement autorisés à détenir sans pénalité dans les comptes ABLE, des programmes d’épargne fiscalement avantageux pour les personnes handicapées.

Les comptes ABLE sont actuellement disponibles pour les personnes devenues invalides à l’âge de 26 ans. Une législation récente appelée Secure 2.0 fera en sorte que l’âge soit relevé pour les personnes handicapées à l’âge de 46 ans, ce qui permettra à la majorité des bénéficiaires du SSI d’avoir ces comptes, les notes du Centre sur les priorités budgétaires et politiques. Un autre changement – excluant la prise en compte des comptes de retraite – pourrait également contribuer à renforcer l’éligibilité au programme SSI. L’élimination complète du test des actifs augmenterait la participation au programme de 6%, a constaté l’institut de recherche et de politique non partisan.

Les changements permettraient d’économiser du temps et de l’argent, selon les experts

Les limites d’actifs de SSI peuvent empêcher les bénéficiaires de faire face à des situations financières même un peu compliquées, selon Kristen Dama, avocate chez Community Legal Services de Philadelphie, qui représente environ 1 100 clients dans des affaires SSI chaque année. Même si les bénéficiaires n’ont pas certains actifs que l’administration de la sécurité sociale soupçonne, il peut leur incomber de fournir les documents nécessaires pour le prouver, selon Dama.

