Les avantages du COVID-19 examinés par un panel républicain américain

Les républicains de la Chambre des États-Unis ont commencé mercredi leur surveillance agressive promise de l’administration Biden, en se concentrant sur ce que les chiens de garde ont décrit comme des “indications de fraude généralisée” dans les programmes fédéraux d’aide aux coronavirus lancés sous le président de l’époque, Donald Trump.

Les législateurs du GOP se sont plaints du fait que trop peu d’attention avait été accordée aux problèmes lorsque les démocrates contrôlaient le Congrès. Les démocrates ont blâmé l’administration Trump pour une grande partie du gâchis.

Plus de 1 000 personnes ont plaidé coupable ou ont été condamnées pour des accusations fédérales d’avoir fraudé la myriade de programmes de secours COVID-19 que le Congrès a mis en place au début de la pandémie. Plus de 600 autres personnes et entités font face à des accusations de fraude fédérales.

Mais ce n’est que le début, selon les enquêteurs qui ont témoigné alors que le House Oversight and Accountability Committee a tenu sa première audience au nouveau Congrès sur la fraude et le gaspillage dans les dépenses fédérales en cas de pandémie. Le Congrès a approuvé environ 4,6 billions de dollars américains de dépenses pour six lois de secours contre les coronavirus, à compter de mars 2020, lorsque Trump était à la Maison Blanche.

“Nous devons au peuple américain de faire la lumière sur le plus grand vol de l’argent des contribuables américains de l’histoire”, a déclaré le représentant James Comer, R-Ky., président du comité.

Gene L. Dodaro, chef du Government Accountability Office, a déclaré aux législateurs qu’il faudra un certain temps avant que l’étendue de la fraude ne soit connue. L’inspecteur général de la Small Business Administration a plus de 500 enquêtes en cours concernant des programmes de prêts conçus pour aider les entreprises à faire face aux dépenses d’exploitation pendant la pandémie. Le chien de garde interne du Département du travail continue d’ouvrir au moins 100 enquêtes sur la fraude à l’assurance-chômage chaque semaine.

Le GAO a déclaré que les plus de 1 000 condamnations liées à la fraude au secours COVID-19 sont une mesure de son ampleur. “Il y a certainement des indications de fraude généralisée, mais il est impossible d’estimer à l’heure actuelle quelle en sera l’ampleur”, a déclaré Dodaro.

Le GAO a rapporté en décembre qu’une extrapolation des données du Département du travail suggérerait plus de 60 milliards de dollars américains de paiements frauduleux d’assurance-chômage pendant la pandémie dans un seul programme. Le GAO a également averti qu’une telle extrapolation a des limites inhérentes et doit être interprétée avec prudence.

Pourtant, les législateurs sont impatients de comprendre combien de vols ont eu lieu et ce qui peut être fait pour les arrêter dans les situations d’urgence futures.

“Nous devons déterminer où est allé cet argent, combien s’est retrouvé entre les mains de fraudeurs ou de participants non éligibles, et ce qu’il faut faire pour que cela ne se reproduise plus”, a déclaré Comer.

Une vingtaine d’inspecteurs généraux travaillent en collaboration pour enquêter sur les dépenses de secours en cas de pandémie. Michael Horowitz, qui préside un comité du Congrès créé en mars 2020 pour diriger la surveillance des dépenses liées au COVID-19, a déclaré que l’analyse des données est essentielle pour détecter la fraude.

Par exemple, cette semaine, le comité a émis une alerte à la fraude concernant l’utilisation de numéros de sécurité sociale douteux pour obtenir 5,4 milliards de dollars américains en prêts et subventions liés à la pandémie. Il a déclaré qu’une équipe de scientifiques des données a comparé des dizaines de millions d’applications avec des données de la Social Security Administration pour voir si elles correspondaient parfaitement aux enregistrements de la SSA.

“Plus de 69 000 ne l’ont pas fait”, a déclaré Horowitz, qui est également inspecteur général au ministère de la Justice. “Ce type d’analyse de données avancée transforme la façon dont nous effectuons la surveillance.”

L’un des principaux facteurs de la fraude COVID qui s’est produite était la nécessité de faire parvenir l’argent aux particuliers et aux entreprises le plus rapidement possible. Horowitz a déclaré qu’il était essentiel que les agences évaluent l’éligibilité des candidats avant l’envoi des paiements, mais la Small Business Administration a autorisé les entités postulant au programme de protection des chèques de paie à certifier elles-mêmes qu’elles étaient éligibles. Il a déclaré que cela avait permis de verser 3,6 milliards de dollars à quelque 57 000 candidats inscrits sur la liste des personnes à ne pas payer du gouvernement fédéral, “une liste que la SBA n’a pas pris la peine de recouper”.

Le comité de la Chambre, qui prévoit d’examiner un éventail de questions brûlantes, comprend certains des critiques les plus véhéments de l’administration Biden ainsi que certains de ses partisans les plus ardents. Le choc des perspectives était évident dès le début, car Comer s’est plaint que l’administration Biden n’avait fait l’objet que de peu ou pas d’examen lors du dernier Congrès.

“Ce comité est resté trop longtemps à l’écart pendant que l’argent des contribuables était gaspillé par des bureaucrates dont la seule priorité est de faire sortir l’argent”, a déclaré Comer.

Le représentant Jamie Raskin, le démocrate au sein du comité, a déclaré que les programmes de secours COVID “n’étaient en aucun cas parfaits”. Mais il a déclaré que le résultat des programmes était la récession économique la plus courte jamais enregistrée.

Il a reproché à l’administration Trump d’avoir permis à une grande partie de la fraude de se produire. Il a déclaré que les criminels organisés et les fraudeurs profitaient de l’écrasante demande d’assistance et que le problème était aggravé par des décisions “qui paralysaient” la surveillance du gouvernement.

“L’administration Trump a régulièrement dit aux agences d’ignorer les exigences de déclaration des données”, a déclaré Raskin.

Horowitz a déclaré que trois programmes qui ont reçu environ 2 000 milliards de dollars de financement représentent la majeure partie de la fraude qui s’est produite : deux programmes de prêts conçus pour aider les petites entreprises et les programmes d’assurance-chômage administrés par les États.