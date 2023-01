Les avantages des compagnies aériennes et le statut d’élite seront plus difficiles à obtenir cette année

Le nouveau Delta SkyClub de l’aéroport international de Los Angeles (LAX), terminaux 2 et 3, où les installations ultramodernes réinventées accueilleront bientôt des millions d’invités chaque année. Groupe d’information sur les médias | Télégramme de presse de Long Beach via Getty Images

Lorsque United Airlines les agents de porte appellent le premier groupe d’embarquement, Ted Cohen remarque quelque chose qu’il n’a jamais vu au cours de ses décennies à travers le monde en tant que dirigeant de l’industrie musicale : la foule. Le groupe “pré-embarquement” comprend les membres de United Global Services, un statut sur invitation uniquement pour les meilleurs clients, et United Premier 1K, un niveau supérieur du programme de fidélisation Mileage Plus de la compagnie aérienne. “Avant, c’était deux ou trois personnes, et vous disiez:” Qui est-ce? Et maintenant, c’est une petite armée”, a déclaré Cohen, qui dirige une société de conseil en divertissement numérique et a un statut d’élite à vie sur United et Compagnies aériennes américaines . Bienvenue dans l’ère du luxe de masse du transport aérien. Les voyageurs prêts à débourser davantage pour des billets et des cartes de crédit populaires avec récompenses grossissent les rangs dans les cabines avant et les salons d’aéroport. Désormais, les compagnies aériennes tentent de gérer l’afflux de gros dépensiers – sans compromettre l’attrait de leurs programmes de fidélité lucratifs et des sièges les plus chers. Cette année, tout le monde ne sera pas à la hauteur. Les plus grands transporteurs américains — Delta Airlines American et United – augmentent les exigences de dépenses pour gagner des niveaux de fidélité d’élite qui offrent des surclassements gratuits, un embarquement anticipé, des abonnements à des salons à prix réduit ou gratuits et d’autres avantages. Les dirigeants disent que les exigences plus riches sont le produit de la pandémie. Les compagnies aériennes avaient prolongé le statut de voyageur fréquent sans exiger que les voyageurs respectent les seuils annuels habituels, car les passagers potentiels étaient mis à l’écart. Entre-temps, les clients ont continué à dépenser sur leurs cartes de crédit avec récompenses, accumulant des points et des avantages en cours de route. “Nous nous sentons comme des membres de la famille royale même si nous ne sommes pas riches du tout”, a déclaré Damaris Osorio, un homme de 27 ans basé à New York qui dirige une entreprise de vêtements vintage. Osorio fréquente les salons d’aéroport lors de voyages réservés avec des points de récompense qu’elle a gagnés grâce à l’utilisation stratégique de sa carte de crédit et à des bonus d’inscription. L’année dernière, elle et son fiancé se sont rendus au Brésil, au Chili, en Argentine et en Italie, le tout sur des vols qu’elle a payés avec des points. Elle a dit qu’elle se souciait peu de s’asseoir à l’avant de l’avion, mais avait une préférence pour les salons American Express Centurion, dans lesquels elle entre avec l’une de ses cartes Amex. Osorio se rend compte qu’elle n’est pas seule. “Vous remarquez à quel point il y a de plus en plus de monde dans les salons”, a-t-elle déclaré. “J’y vais le plus tôt possible pour maximiser ce que j’enlève.” Le mois prochain, les titulaires de carte Amex Platinum seront facturés 50 $ pour chaque invité qu’ils amènent dans un salon Centurion. Ces titulaires de carte peuvent actuellement amener deux invités gratuitement.

“Si tout le monde est spécial, personne ne se sent spécial”

Pour les compagnies aériennes, les hordes de gros dépensiers sont un bon problème à avoir deux ans après la pandémie les a conduits dans un trou de 35 milliards de dollars, malgré des milliards d’aides des contribuables. Les compagnies aériennes sont à nouveau rentables, les voyages reviennent en force et les voyageurs sont prêts à payer pour un peu plus d’espace ou d’intimité pendant leur voyage. Les partenariats lucratifs de cartes de crédit des compagnies aériennes les ont aidées à rester à flot pendant la pandémie. Ils vendent des miles aux sociétés de cartes de crédit et rapportent des milliards de dollars. Maintenant, ils ont beaucoup de voyageurs impatients d’encaisser des récompenses.

S’ils appellent l’embarquement en classe biz et que c’est comme le début de l’Indy 500… ça ne va pas être une expérience agréable. Henri Harteveldt fondateur du groupe de recherche sur l’atmosphère

Delta a déclaré dans une présentation aux investisseurs le mois dernier que les produits haut de gamme et les revenus non liés aux billets représenteraient 57 % de ses ventes cette année, contre 44 % en 2014 et 53 % en 2019, avant la pandémie. Cette catégorie comprend les revenus provenant des sièges internationaux haut de gamme en classe affaires, des sièges avec plus d’espace pour les jambes et d’autres sources, telles que son partenariat avec American Express . Après que certains clients se soient plaints de la foule et des longues files d’attente dans ses salons d’aéroport Sky Club, Delta a déclaré à la fin de l’année dernière qu’il augmenterait les prix et les exigences pour accéder à ces installations. Plus tôt en 2022, il a également institué une limite de temps de trois heures pour l’utilisation du salon et créé une ligne VIP pour les détenteurs de statut élevé. Le PDG Ed Bastian a déclaré que les récents changements de politique visaient à faire face aux extensions de statut de l’ère pandémique et à l’augmentation des clients dépensant davantage pour les voyages. “Nous devons résoudre ce problème d’une manière ou d’une autre pour être justes envers tout le monde, car comme on dit, ‘Si tout le monde est spécial, personne ne se sent spécial'”, a déclaré Bastian lors d’une interview le mois dernier. “Nous essayons de le faire de manière équitable.” La directrice de la clientèle de United, Linda Jojo, l’a dit de la même manière lors d’une récente conférence de l’industrie. “Si tout le monde a un statut, alors personne n’a de statut”, a-t-elle déclaré. En novembre, United a déclaré qu’il augmentait les exigences pour obtenir un statut et des avantages. United a également ouvert un nouveau mini-salon dans son hub de l’aéroport international de Denver, destiné aux clients en déplacement qui voyagent sur des avions de ravitaillement régionaux, une décision qui pourrait aider à libérer de l’espace dans des installations plus grandes pour les voyageurs qui traînent plus longtemps.

Salon Polaris de United Airlines à l’aéroport international Newark Liberty Leslie Joseph | CNBC

Le mois dernier, American Airlines a déclaré que les clients devront dépenser ou voler plus pour atteindre le niveau d’élite le plus bas de son programme de fidélisation AAdvantage. Les clients auront bientôt besoin de 40 000 points dits de fidélité au lieu de 30 000 pour le statut Gold.

Plus d’espace pour les gros dépensiers

Delta, American, United et American Express ont ouvert de plus grands salons d’aéroport pour accueillir plus de voyageurs. American et son partenaire transatlantique British Airways ont ouvert en novembre de nouveaux salons haut de gamme à l’aéroport international John F. Kennedy avec des douches, des bars et de nombreux espaces de travail. Les trois salons doublent à peu près les pieds carrés qu’American offrait auparavant à JFK à environ 65 000 pieds carrés, a déclaré une porte-parole de la compagnie aérienne. “Il y a une énorme demande pour cela, et nous devons nous assurer que nous prenons soin des clients comme ils veulent être pris en charge”, a déclaré le PDG d’American Airlines, Robert Isom, lors de l’ouverture du salon JFK. Plusieurs transporteurs à service complet se sont également éloignés des vols long-courriers cabines de première classe au profit de sièges économiques plus premium – entre les sièges de classe affaires et de bus standard – et de cabines de classe affaires plus grandes qui conviennent à un grand nombre de voyageurs, en particulier sur les vols longs. La plupart des nouveaux sièges de classe affaires sont plus spacieux et offrent plus de commodités que les sièges de première classe du passé.

Un nouveau salon American Airlines et British Airways à l’aéroport international John F. Kennedy, le 29 novembre 2022. Leslie Joseph | CNBC

American Airlines prévoit de se débarrasser d’une première classe distincte sur certains avions plus anciens utilisés pour effectuer des trajets plus longs au profit d’une seule classe affaires élargie comprenant de nouvelles suites avec portes. La compagnie aérienne a déclaré que les sièges premium de sa flotte long-courrier augmenteraient de plus de 45% d’ici 2026. Mais avec l’expansion de cette cabine vient le risque de diluer la sensation de luxe, a déclaré Henry Harteveldt, ancien dirigeant de la compagnie aérienne et fondateur de Atmosphere Research Group. “S’ils appellent l’embarquement en classe affaires et que c’est comme le début de l’Indy 500 et que vous avez 70 personnes qui se bousculent pour descendre le pont à réaction, ce ne sera pas une expérience agréable”, a-t-il déclaré.

“Je ne suis pas assis derrière l’aile”