Les avantages de la coloscopie sont inférieurs aux attentes, selon une étude

10 octobre 2022 — Obtenir une coloscopie pourrait ne pas offrir autant d’avantages que nous le pensions auparavant, selon une nouvelle surprenante étude hors de l’Europe du Nord.

Après une étude de suivi de 10 ans sur des personnes invitées à subir une coloscopie, les chercheurs ont comparé leurs résultats à un groupe de personnes qui n’avaient pas subi de dépistage du cancer. Le premier groupe n’avait qu’un risque inférieur de 18% de contracter un cancer du côlon, et la procédure n’a pas fait beaucoup de différence dans les décès par cancer du côlon, selon les résultats publié dans Le New England Journal of Medicine.

Le cancer du côlon – la deuxième cause de cancer aux États-Unis et la troisième dans le monde – touche couramment les adultes de plus de 50 ans.

Au cours d’une coloscopie, les médecins insèrent une petite caméra dans votre anus pour examiner votre gros intestin et votre rectum (AKA votre côlon).

“Les risques absolus de risque de cancer colorectal et encore plus de décès liés au cancer colorectal étaient inférieurs à ceux des essais de dépistage précédents et inférieurs à ce que nous avions prévu lors de la planification de l’essai”, déclare Michael Bretthauer, MD, gastro-entérologue de du département de médecine de l’Université d’Oslo en Norvège et chercheur principal de l’étude.