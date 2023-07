Les avantages de Bidenomics – Shaw Local

L’inflation a chuté au cours des 11 derniers mois et est maintenant la moitié de ce qu’elle était il y a un an. La croissance de l’emploi augmente rapidement pour atteindre les taux d’avant la pandémie.

Le chômage est à des niveaux historiquement bas. Des centaines de projets d’infrastructure sont financés et en cours. La fabrication revient aux États-Unis, et « Made in America » ​​signifiera à nouveau quelque chose. Une récession n’est plus une certitude. Voilà quelques-uns des avantages de Bidenomics, mais pas tous.

Que proposent les républicains ? Des réductions d’impôts pour les riches, bien sûr. Coupes dans les droits tels que la sécurité sociale et l’assurance-maladie, la suppression des électeurs et les lois anti-LGBTQ +, les interdictions de livres et les armes à feu, les armes à feu, les armes à feu.

Cela semble être une évidence.

Richard Keslinké

Algonquin