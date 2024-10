Les avantages à long terme montrent la valeur des investissements initiaux dans les soins basés sur la valeur

Dans un institut de médecine basée sur les valeurs® événement organisé à Park City, Utah, en partenariat avec Intermountain Health, Miriam Godwin, CMMI, National Kidney Foundation, a parlé du rôle que jouent les politiques publiques et les soins fondés sur des valeurs en ce qui concerne la santé rénale. Dans cette interview, elle explore plus en profondeur la question clé liée à la nécessité de concilier les préoccupations immédiates en matière de coûts et les résultats à long terme en matière de santé.

Alors que les modèles de soins basés sur la valeur cherchent à optimiser les soins aux patients tout en réduisant les coûts, un défi majeur se pose lorsque les systèmes de santé tentent de gérer efficacement la tension entre l’investissement initial et l’anticipation de résultats ou d’avantages immédiats. Dans la première partie de cette interview, Godwin parle des lacunes persistantes dans les soins rénaux des patients et de la valeur – et de la nécessité – de réfléchir à la façon dont les résultats à long terme pèsent sur les investissements initiaux dans les soins fondés sur la valeur.

Cette transcription a été légèrement modifiée.

Transcription

Comment les politiques publiques actuelles en matière de santé rénale s’attaquent-elles aux disparités dans l’accès aux soins ?

Je pense que depuis la loi sur les soins abordables [ACA] a été promulguée en 2010, l’accent a vraiment été mis sur la garantie que tout le monde soit assuré. Et c’est évidemment l’une des plus grandes disparités auxquelles l’ACA s’est efforcée de remédier, le manque de couverture santé complète, et c’est vital pour les patients rénaux ainsi que les patients rénaux à risque. Ils doivent avoir accès à des soins de santé abordables s’ils veulent avoir accès à des soins de haute qualité. C’est donc la première chose à faire : garantir que nous disposons d’une couverture aussi complète que possible pour les patients rénaux et les patients rénaux à risque.

Quelles sont les lacunes les plus importantes en matière de soins que la réforme des politiques publiques/les soins fondés sur les valeurs peuvent combler ?

Pour la population atteinte d’insuffisance rénale chronique, je dirais que nous avons encore beaucoup de mal à mettre en place un dépistage de l’insuffisance rénale chronique conforme aux lignes directrices, c’est-à-dire les personnes à risque de recevoir un EGFR annuel. [estimated glomerular filtration rate] et un uACR annuel (rapport albumine/créatine urinaire). Ce sont les 2 tests de laboratoire qui sont effectués pour surveiller la fonction rénale. La plupart des personnes à risque de maladie rénale chronique ne savent pas qu’elles sont à risque. Les personnes atteintes d’une maladie rénale chronique ne savent pas qu’elles en sont atteintes, et c’est un problème que les politiques publiques peuvent nous aider à résoudre grâce à des recommandations en matière de dépistage, à des mesures de qualité et même à des paiements.

Mais il sera très difficile de faire quoi que ce soit de significatif pour la population atteinte de maladie rénale chronique tant que le système de santé ne fera pas un meilleur travail pour détecter la maladie rénale chronique le plus tôt possible, afin que nous puissions utiliser tous les outils à notre disposition pour garantir que ils reçoivent des soins de santé complets et de qualité afin soit de ralentir la progression de l’insuffisance rénale chronique, si cela est possible, soit, si ce n’est pas possible, de s’assurer qu’ils aient un début optimal de dialyse, qu’ils s’ils reçoivent une greffe de rein, ou s’ils souhaitent une dialyse à domicile ou des soins palliatifs.

Quels sont les plus grands défis liés à l’alignement des politiques publiques sur les besoins cliniques des patients atteints de maladies rénales, en particulier lorsqu’il s’agit de trouver un équilibre entre les résultats de santé à long terme et les préoccupations immédiates en matière de coûts ?

Je pense que c’est ça le défi, non ? Le diable se cache dans les détails des soins fondés sur des valeurs. Et je pense que cela semble être vraiment facile quand vous le dites à un niveau élevé et que vous dites : « Oh, eh bien, vous savez, nous allons faire plus en amont. Nous allons économiser de l’argent en fin de compte. Cela devrait être simple. Il semble que cela devrait être simple. Et bien sûr, lorsque vous plongez dans les détails de ces modèles, lorsque vous les voyez mis en œuvre, cela devient extraordinairement, extraordinairement compliqué. Et je pense que l’un des plus grands défis auxquels sont confrontés les participants aux soins fondés sur la valeur réside dans les investissements initiaux, et comment notre gouvernement peut-il mieux faire en fournissant une incitation initiale pour soutenir la transformation des soins ?

Je pense que c’est probablement l’un des plus gros problèmes, et il est très difficile à résoudre, car nous nous attendons à ce que les soins fondés sur la valeur permettent d’économiser de l’argent. Et donc, si vous effectuez un gros investissement initial en amont, vous avez désormais considérablement réduit les chances d’économiser de l’argent en aval. Et c’est en quelque sorte une tension fondamentale avec ces modèles et avec le concept de soins fondés sur des valeurs.

Je pense que l’autre défi est qu’il y a tellement de pression dans notre système pour obtenir de véritables impacts positifs dans un court laps de temps, n’est-ce pas ? Et je le vois dans mon travail quotidien ; Je traite avec l’administration, je traite avec Capitol Hill et je pense que tout le monde est prêt à voir la transformation se produire. Ils disent : « Non, nous avons souscrit à des soins basés sur la valeur, alors où est l’argent que nous économisons ? Où sont les meilleurs résultats ? C’est un jeu très long, et cela n’arrivera tout simplement pas tout de suite.

Je pense que nous devons développer une tolérance politique pour réfléchir à plus long terme à ce que nous devons faire à court terme pour obtenir les récompenses que nous souhaitons tous, c’est-à-dire une meilleure santé pour les gens et, à long terme, des économies sur les soins de santé. Mais dans de très nombreuses années. Malheureusement, ce n’est tout simplement pas un argument très acceptable, car nous le voulons tous maintenant. Et c’est une position compréhensible.