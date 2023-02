Les avantages à long terme d’Apple l’emportent sur les bénéfices manqués: Morgan Stanley

Les problèmes macroéconomiques à court terme ne nuisent pas à la valeur à long terme à Pomme ont écrit vendredi les analystes de Morgan Stanley dans une note réitérant une note de surpondération et un objectif de prix de 175 $.

“En prenant du recul, il est rare de voir Apple rater et guider vers le bas en un trimestre, mais nous pensons que les points positifs à long terme du rapport de ce soir l’emportent sur les points négatifs à court terme”, a écrit Erik Woodring de Morgan Stanley. Le rapport sur les bénéfices d’Apple jeudi soir a cité un dollar fort, des problèmes de production persistants en Chine et l’environnement macroéconomique plus large comme trois raisons de la première baisse des ventes d’Apple d’une année sur l’autre depuis 2019.

“Sur le troisième facteur, je dirais que c’était juste l’environnement macroéconomique difficile, et vous entendez cela de, je pense, tout le monde”, a déclaré le PDG Tim Cook à Steve Kovach de CNBC.

Mais Morgan Stanley évalue ces vents contraires comme transitoires, notant à la fois une croissance accélérée de la base installée d’iPhone et une trajectoire de marge à la hausse continue comme un avantage à plus long terme qui garantira que “le volant Apple continue de tourner”.

Morgan Stanley a réitéré sa note de premier choix pour Apple. L’entreprise a réussi à traverser un ralentissement technologique plus large avec un succès considérable et est l’une des rares entreprises technologiques à avoir évité les licenciements et maintenu un niveau de discipline en matière de dépenses opérationnelles.

C’est cette même discipline qui aide les analystes de Morgan Stanley à maintenir une perspective haussière sur Apple, qui a guidé une marge brute de mars 2023 allant de 43,5 à 44,5 %, selon la note.

“Nous pensons que la capacité d’Apple à afficher la marge brute la plus élevée en une décennie malgré la baisse des revenus Y / Y est impressionnante, et à l’avenir, nous nous attendons à ce que les marges brutes s’améliorent car le mix, les changes, les matières premières et la logistique fonctionnent tous en faveur d’Apple à travers le reste de 2023 et jusqu’à l’exercice 24”, indique la note de Morgan Stanley.

Les niveaux de dépenses des utilisateurs d’Apple maintiennent également Morgan Stanley optimiste, preuve que “les moteurs sous-jacents du modèle d’Apple restent robustes”.

Les investisseurs ont apparemment adopté l’évaluation de Morgan Stanley de la durabilité d’Apple comme un investissement à long terme. Les actions d’Apple ont augmenté d’environ 1% à l’ouverture vendredi, malgré les ventes manquées, récupérant les pertes d’une baisse de 4% jeudi soir. La société a également signalé des manquements sur les résultats supérieurs et inférieurs, dépassant les attentes des analystes uniquement en ce qui concerne les revenus de l’iPad et des services.

– Michael Bloom de CNBC a contribué à ce rapport.