Les avant-postes du Hezbollah le long de la frontière libano-israélienne déclenchent une réponse de l’ONU

La force de maintien de la paix de l’ONU à la frontière libano-israélienne a déclaré lundi que son commandant était en contact avec des responsables des deux pays au sujet des tensions concernant deux tentes installées par le groupe militant du Hezbollah le mois dernier.

Israël a déposé une plainte auprès des Nations Unies en juin, affirmant que le Hezbollah avait installé des tentes à plusieurs dizaines de mètres à l’intérieur du territoire israélien.

La zone où les tentes ont été érigées dans les fermes de Chebaa et les collines de Kfar Chouba ont été capturées par Israël à la Syrie pendant la guerre du Moyen-Orient de 1967 et font partie des hauteurs du Golan syrien qu’Israël a annexées en 1981. Le gouvernement libanais affirme que la zone appartient au Liban.

Les médias israéliens ont rapporté dimanche que le Hezbollah avait évacué l’une des deux tentes, mais il n’y a eu aucune confirmation du groupe libanais soutenu par l’Iran.

Le chef de la force de maintien de la paix de l’ONU connue sous le nom de FINUL, le général de division Aroldo Lázaro, « continue d’être en contact direct avec les autorités des deux côtés de la Ligne bleue pour résoudre la situation des tentes », a déclaré la FINUL dans un communiqué envoyé à The Associated Press. La frontière délimitée après le retrait d’Israël du sud du Liban en 2000 est connue sous le nom de ligne bleue.

La FINUL a ajouté : « Nous examinons des informations selon lesquelles une tente a été déplacée au nord de la Ligne bleue ». La FINUL a ajouté que toute présence ou activité non autorisée « à proximité de la Ligne bleue est préoccupante et risque d’accroître les tensions et les malentendus ».

Le chef du bloc parlementaire du Hezbollah, Mohammed Raad, a déclaré samedi que les tentes se trouvaient au Liban. Il a ajouté, se référant à Israël : « Vous ne pouvez pas enlever deux tentes car il y a de la résistance et des hommes forts dans ce pays ».

Israël et le Hezbollah se sont battus pour un match nul lors d’une guerre d’un mois au Liban en 2006. La semaine dernière, le Hezbollah a déclaré avoir abattu un drone israélien survolant un village du sud du Liban. Le Hezbollah a par le passé affirmé avoir abattu des drones israéliens, et l’armée israélienne a également déclaré dans le passé avoir abattu des drones du Hezbollah.

Israël considère le Hezbollah comme sa menace immédiate la plus sérieuse, estimant qu’il dispose de quelque 150 000 roquettes et missiles visant Israël.