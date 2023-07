Les avancées médicales commencent généralement par une étude. Maintenant, les universités ont du mal à se les payer

Le biologiste Terry Van Raay passe généralement ses journées au laboratoire à faire passer différents aliments dans un intestin artificiel, essayant de découvrir les liens entre la santé intestinale et le système nerveux.

Mais comme de nombreux scientifiques, le professeur agrégé de biologie cellulaire à l’Université de Guelph, dans le sud de l’Ontario, est devenu furieux contre le commerce de l’édition universitaire.

« Les éditeurs nous font payer pour publier notre travail, puis ils se retournent et vous demandent de faire l’examen par les pairs [for other researchers’ articles] gratuitement », a déclaré Van Raay. « Il n’y a vraiment que cinq éditeurs qui possèdent [virtually] tous les journaux et ils font des milliards de dollars. Il faut que ça change. »

L’édition académique est une entreprise unique. Les chercheurs contribuent aux études, généralement gratuitement ou en payant le privilège de publier; ces ébauches d’études sont ensuite examinées par d’autres spécialistes non rémunérés pour s’assurer que le matériel est unique et solide sur le plan académique.

Une fois que les examinateurs ont suggéré des modifications et convenu d’une version appropriée, le produit final est publié dans une revue universitaire à but lucratif, qui est ensuite revendue aux bibliothèques universitaires.

La bibliothèque universitaire canadienne type consacre maintenant les trois quarts de son budget de nouveaux documents à des abonnements à des revues, a déclaré le chef d’un groupe représentant les institutions de recherche.

Les prix d’accès aux études de revues à comité de lecture payés par les universités – qui sont fortement subventionnées par les contribuables – ont augmenté de plus de 400 % au cours des deux dernières décenniesselon une étude citant des données de Statistique Canada publiées en 2021. Il s’agit de la dernière augmentation nationale des coûts de suivi des informations au fil du temps, ont déclaré quatre spécialistes.

Ces coûts croissants ont des implications bien au-delà de la tour d’ivoire. Les études universitaires sont l’élément vital de la création de connaissances : de l’amélioration des traitements contre le cancer aux débats sur la politique étrangère ou la cartographie des avancées de l’intelligence artificielle, de nouvelles informations entrent dans le domaine public grâce à des recherches évaluées par des pairs.

« En gros, c’est l’argent des contribuables qui est extrait du système d’enseignement supérieur », a déclaré Philippe Mongeon, professeur agrégé de gestion de l’information à l’Université Dalhousie à Halifax, à propos des frais que les universités paient pour l’accès aux revues.

« Les frais de scolarité… seront plus élevés parce que nous devons payer l’éditeur. Il y a moins de ressources pour la recherche et les programmes sociaux, car les éditeurs en extraient, et cela rend plus difficile la résolution des problèmes de société, l’amélioration de la vie des Canadiens. . »

Connus comme les « cinq grands éditeurs » — Elsevier, Springer, Wiley, Taylor & Francis et Sage — contrôlent plus de la moitié du marché mondial des revues scientifiques, selon un étude 2021 (qui a été publié par Wiley).

Les responsables de ces entreprises affirment qu’ils fournissent un service crucial en stockant et en faisant progresser les connaissances, et beaucoup disent qu’ils travaillent avec des bibliothèques pour réduire les coûts dans une entreprise qui a été modifiée par la numérisation et d’autres tendances.

Le biologiste de l’Université de Guelph, Terry Van Raay, mène des expériences sur un intestin artificiel afin d’étudier les effets des régimes alimentaires sur le système nerveux dans un laboratoire de Guelph, en Ontario, en juillet. Le professeur Van Raay fait partie d’une initiative visant à réduire le pouvoir des grandes maisons d’édition dans le processus d’examen par les pairs des études scientifiques. (Terry Van Ray)

La bibliothèque universitaire canadienne type consacre environ 75 % de son budget d’acquisition de nouveau matériel à des abonnements à des revues, a déclaré Susan Haigh, directrice générale de l’Association des bibliothèques de recherche du Canada (ABRC), un groupe de coordination représentant les plus grandes bibliothèques universitaires du pays.

Les membres de son groupe ont dépensé plus de 90 millions de dollars en abonnements aux plus grands forfaits de revues en 2019, a-t-elle déclaré à propos de ses dernières données disponibles.

« Le problème fondamental est le suivant : le contenu arrive à ces éditeurs tout prêt grâce à la recherche et au financement de la recherche », a déclaré Haigh. « Pour que les bibliothèques aient ensuite à débourser beaucoup d’argent pour [publishers] c’est malheureux. »

Repousser des scientifiques, des bibliothèques

Van Raay et son collègue, le professeur Andreas Heyland, font partie d’une tendance croissante de chercheurs qui tentent d’arracher le contrôle de l’information aux grandes maisons d’édition.

Leur projet, Premier pairest le tout premier service professionnel d’évaluation par les pairs destiné à être indépendant de tout journal ou éditeur, selon la Université de Guelph.

Pour utiliser le service, un auteur paie 1 100 dollars à l’organisation, contre plus de 10 000 dollars pour publier dans certaines revues de premier plan, a déclaré Heyland.

De cet argent, 300 $ vont à chacun des trois examinateurs indépendants de l’article et les 200 $ restants sont utilisés pour l’administration du projet. Les chercheurs qui soumettent reçoivent des commentaires complets des examinateurs et repartent avec un manuscrit édité et revu par des pairs qui peut être soumis à un autre logiciel pour publication, a-t-il ajouté.

Lancée en 2021, l’initiative est encore toute petite ; saper le pouvoir des grands éditeurs « n’est pas quelque chose qui arrive rapidement », a déclaré Heyland. Peer Premier n’est pas une revue académique en soi, a-t-il ajouté, c’est un moyen de retirer aux éditeurs le contrôle du processus d’évaluation par les pairs.

« Enracinés dans nos habitudes »

Les universitaires qui ne sont pas impliqués dans le projet disent que c’est l’une des nombreuses initiatives intéressantes conçues pour défier la domination des cinq grands.

Mais deux experts extérieurs ont déclaré qu’ils n’étaient pas convaincus que ces types de programmes auraient beaucoup de succès, compte tenu de la façon dont le monde universitaire au sens large est organisé.

La bibliothèque de l’Université de Guelph est photographiée en juillet. Les bibliothèques universitaires du Canada sont aux prises avec la hausse des coûts d’abonnement aux revues universitaires. (Université de Guelph)

« Les bibliothèques ont du mal à naviguer dans cet espace entre un éditeur qui demande plus d’argent et une communauté qui ne veut pas perdre l’accès à cette information », a déclaré Mongeon de l’Université Dalhousie.

Le système universitaire plus large décourage les chercheurs d’utiliser un projet tel que Peer Premier, puis de publier l’étude évaluée par des pairs sur un site Web universitaire ou une plate-forme similaire à but non lucratif, a-t-il ajouté.

« Vous obtenez une réputation en publiant dans les meilleures revues », a-t-il déclaré. « Si vous ne publiez pas dans ces revues, cela nuit à votre carrière. » Il est donc plus difficile pour les revues appartenant à des universités ou d’autres types de processus d’examen par les pairs d’acquérir de la crédibilité.

Lorsque des revues indépendantes de qualité apparaissent, il est courant que les grands éditeurs les achètent simplement, a ajouté Mongeon, notant que ces sociétés peuvent se vanter de réaliser des marges bénéficiaires de 40 % sur des milliards de revenus. « C’est l’une des industries les plus rentables qui soient. »

Melinda Richter feuillette un livre dans une bibliothèque de l’Université de Toronto en 2008. (Adrian Wyld/La Presse canadienne)

Agnes Grudniewicz, professeure agrégée à l’Université d’Ottawa, étudie comment les hôpitaux peuvent adopter la nouvelle recherche sur le cancer dans la pratique. C’est un travail financé en grande partie par les contribuables grâce à des subventions de recherche.

Idéalement, elle a dit qu’elle aimerait publier ses découvertes dans de plus petits points de vente, en contournant les grands éditeurs, surtout compte tenu de leurs coûts – et leur « édition de copie n’est pas toujours excellente ».

Si elle n’avait pas publié dans les grandes revues, elle aurait eu du mal à obtenir des fonds de permanence et de recherche, car les citations dans les principaux médias jouent toujours un rôle important dans ces décisions.

« L’académie est un endroit difficile à repousser », a déclaré Grudniewicz. « Nous sommes ancrés dans nos habitudes. »

Changer le système nécessiterait que les universités, les régulateurs et les bailleurs de fonds se réunissent pour réévaluer la manière dont les promotions universitaires sont accordées et la manière dont le financement est réparti, a-t-elle ajouté.

Les éditeurs disent qu’ils protègent les connaissances

Les maisons d’édition, pour leur part, disent qu’elles fournissent un service crucial dans la conservation d’informations évaluées par des pairs, en s’assurant que la science junky n’entre pas dans les meilleures revues. Et certains disent qu’ils essaient de réduire les coûts.

Les cinq grands éditeurs ont tous refusé les demandes d’interview, mais la plupart ont répondu aux questions écrites.

« Nous reconnaissons absolument que les budgets des bibliothèques sont tendus, nous travaillons donc en étroite collaboration avec chacune de nos institutions clientes pour leur offrir les bonnes solutions durables pour soutenir leurs objectifs de recherche », a déclaré un porte-parole d’Elsevier, une société qui publie des revues depuis plus de 140 ans. ans, dit par e-mail.

« Les prix catalogue moyens d’Elsevier pour les articles par abonnement sont restés stables au cours des 10 dernières années, par rapport aux augmentations moyennes d’environ 6% par an chez d’autres éditeurs. »

Un porte-parole de Springer Nature a déclaré que la société comptait plus de 2 000 éditeurs internes à temps plein et des partenariats dans le monde entier afin que « notre communauté puisse publier des recherches de haute qualité que le public pourra utiliser le plus rapidement possible ».

Les visiteurs parcourent les expositions des vendeurs près d’une exposition de l’éditeur Springer Nature, l’un des cinq grands, à la Foire internationale du livre de Pékin en 2017. (Mark Schiefelbein/Associated Press)

Springer Nature a déclaré qu’il soutenait plus de 2,5 millions d’auteurs publiant du matériel en libre accès – qui est gratuit à lire pour le grand public mais généralement coûteux pour l’écrivain. Il vise à rendre la moitié de ses recherches gratuites pour les lecteurs d’ici la fin de 2024, a déclaré le porte-parole par e-mail.

« Le paysage de l’édition de recherche est en pleine mutation – de l’imprimé au numérique, et de l’abonnement à l’édition en libre accès », a-t-elle ajouté. « Une transition réussie nécessite un investissement dans les systèmes, la technologie et les ressources pour soutenir nos lecteurs et auteurs dans ce voyage. »

Caroline Sutton, PDG de STM Association, un groupe industriel représentant les éditeurs universitaires, a déclaré que la satisfaction des auteurs vis-à-vis des maisons d’édition « est en augmentation. Mais c’est une vérité qui a été difficile à communiquer ces dernières années ».

L’entreprise a également des coûts à long terme que de nombreux critiques ne considèrent pas, a-t-elle ajouté par e-mail.

« Les éditeurs eux-mêmes restent responsables du maintien du dossier permanent (le dernier article publié) – à perpétuité », a déclaré Sutton. « Et c’est extrêmement important, étant donné que la science et la découverte sont itératives et construites sur des travaux antérieurs. »