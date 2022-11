Les avancées de l’Ukraine – The New York Times

Le retrait de la Russie la semaine dernière de Kherson, une ville portuaire du sud dont elle s’était emparée peu après avoir envahi l’Ukraine, a été l’un des plus grands revers de l’effort de guerre du président Vladimir Poutine. Une nouvelle offensive militaire ukrainienne a clairement mis les troupes russes en fuite.

“Si vous aviez demandé à une personne raisonnable en septembre quel était le meilleur scénario pour l’Ukraine, la situation à Kherson est assez proche”, a déclaré mon collègue Julian Barnes, qui couvre la sécurité nationale pour le Times.

Mais la guerre est peut-être sur le point d’entrer dans une nouvelle phase, comme l’a expliqué le Times. L’automne froid et humide et l’hiver à venir, avec ses températures glaciales et ses chutes de neige, pourraient interrompre les grandes offensives. Poutine semble compter dessus pour donner aux troupes russes un délai supplémentaire pour se reconstruire et se regrouper.

Le bulletin d’aujourd’hui se penchera sur les récents succès de l’armée ukrainienne et sur ce qui pourrait suivre.

L’élan ukrainien

La reprise de Kherson par l’Ukraine est une victoire à la fois symbolique et stratégique. La ville était la seule capitale provinciale dont la Russie s’était emparée cette année, et sa capture a marqué l’un des premiers succès les plus importants de la Russie. Kherson est également essentiel pour contrôler la côte sud de l’Ukraine. (Ces cartes montrent les pertes territoriales de la Russie.)