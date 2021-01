L’Autriche a introduit des règles plus strictes en matière de distanciation sociale et de port de masques, avec un verrouillage national prolongé jusqu’au 7 février. Espérons que la vie revienne à la normale cet été, a déclaré le chancelier Sebastian Kurz.

Les nouvelles règles « Ne rendez personne heureux et sont tout sauf populaires, mais ils sont nécessaires, même si tout le monde en a déjà marre, » Kurz a déclaré dimanche.

À partir du 25 janvier, les Autrichiens devront porter des masques FFP2 de type respirateur dans les supermarchés, les pharmacies, les stations-service et dans les transports en commun. Les FFP2 offrent une meilleure protection contre les infections aéroportées que les masques chirurgicaux à usage unique moins chers.

Les masques FFP2, actuellement vendus en pharmacie, seront disponibles dans un « Vraiment faible » prix dans les supermarchés, selon le ministre de la Santé Rudolf Anschober.

Les gens devront également rester à deux mètres l’un de l’autre, au lieu d’un mètre.

Kurz a déclaré que la décision d’introduire des règles plus strictes avait été prise à la lumière de la variante la plus contagieuse du coronavirus qui a été découverte en Grande-Bretagne à la fin de l’année dernière, et parce que les responsables doivent freiner la montée des cas de Covid-19 à travers le pays.

Ce serait « téméraire » d’assouplir les restrictions maintenant, a déclaré Kurz, exprimant l’espoir qu’avec la campagne de vaccination en cours, l’Autriche puisse revenir «Normalité complète» en été.

La nouvelle des règles plus strictes est arrivée un jour après que quelque 10 000 personnes, dont beaucoup étaient sans masque, ont défilé à Vienne pour protester contre le verrouillage.

Les autorités médicales ont signalé dimanche 1 267 nouveaux cas de Covid-19 en Autriche, dont 281 à Vienne.

Dans l’ensemble, le pays a enregistré 388 719 cas et 7 082 décès dus au virus depuis le début de la pandémie, selon les données du gouvernement.

