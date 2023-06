Les Autrichiens disent avoir déjoué une éventuelle attaque contre le défilé de la fierté de Vienne par des sympathisants présumés de l’EI

BERLIN – Les autorités autrichiennes ont déclaré dimanche qu’elles avaient déjoué une éventuelle attaque contre le défilé de la fierté de Vienne par trois jeunes hommes qui auraient sympathisé avec le groupe extrémiste État islamique.

Le chef du service de renseignement intérieur autrichien a déclaré aux journalistes que les suspects, âgés de 14, 17 et 20 ans, avaient été arrêtés une heure avant le début du défilé de la fierté de samedi, auquel ont assisté environ 300 000 personnes, a rapporté la chaîne publique ORF.

Omar Haijawi-Pirchner de la Direction de la protection de l’État et du renseignement a déclaré qu’il n’y avait « aucun danger pour les participants au défilé à aucun moment ».

Le chancelier autrichien Karl Nehammer a exprimé sa gratitude aux enquêteurs pour avoir empêché « une éventuelle attaque islamiste à Vienne ».

« Cela montre une fois de plus que nous ne devons jamais céder dans la lutte contre les radicaux et les extrémistes », a tweeté Nehammer. « Ils constituent une menace pour notre démocratie et notre sécurité et doivent être traités avec sévérité. »

Le maire de Vienne s’est dit choqué.

« Il ne doit pas y avoir de place pour la haine et l’exclusion à Vienne. Notre ville est colorée et cosmopolite », a déclaré Michael Ludwig, selon l’agence de presse autrichienne APA.

Le service de renseignement avait été informé à l’avance des plans présumés des suspects, les avait maintenus « sous un contrôle constant » et les avait arrêtés sur ordre du parquet de Saint-Poelten à la suite de perquisitions domiciliaires samedi qui avaient révélé diverses preuves, notamment des armes, l’ORF signalé.

Les trois suspects, des citoyens autrichiens d’origine bosniaque et tchétchène dont l’identité n’a pas été révélée, s’étaient radicalisés en ligne et avaient sympathisé avec le groupe État islamique, a déclaré Haijawi-Pirchner.

L’un des suspects était déjà connu de la police, a-t-il ajouté.

Le trio a été arrêté avant le début du défilé par les forces spéciales autrichiennes Cobra. Ils ont peut-être planifié une attaque avec des couteaux et une voiture, a déclaré le chef du service de renseignement.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était question d’annuler l’événement, Haijawi-Pirchner a déclaré que cela avait « bien sûr été discuté » à l’avance. La décision a été prise de ne pas le faire, cependant, car les autorités étaient certaines que les trois hommes n’avaient pas de complices, sur la base de conclusions d’enquête bien fondées et fiables, a déclaré Haijawi-Pirchner.

Les organisateurs du défilé de la fierté n’ont été informés des événements que dimanche, après que la descente de police ait déjà eu lieu, a rapporté l’ORF.

« Nous ne laisserons pas les ennemis des droits des personnes LGBTQI, de la démocratie et d’une société ouverte nous abattre », a déclaré l’équipe organisatrice du défilé, a rapporté APA.

Les droits de la communauté ont récemment été « de plus en plus menacés par le recul et nous devons nous battre chaque jour pour notre visibilité et notre sécurité », a déclaré Ann-Sophie Otte, présidente de l’Initiative Homosexuelle de Vienne, selon APA.