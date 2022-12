Les autres nations devraient nous craindre à la Coupe du monde

Declan Rice a déclaré que l’Angleterre visait à offrir au pays le meilleur cadeau de Noël en remportant la Coupe du monde et pense que les autres nations devraient craindre l’équipe de Gareth Southgate.

L’Angleterre affrontera le Sénégal en huitièmes de finale dimanche, Rice suggérant que ses coéquipiers souhaitent imiter le facteur de bien-être créé par la course de l’été dernier à la finale de l’Euro 2020 et la victoire des Lionnes au Championnat d’Europe plus tôt cette année.

Interrogé sur les perspectives d’une autre course profonde au Qatar pour remonter le moral d’une nation au milieu des prix élevés de l’énergie et d’une série de grèves sur les conditions de travail, Rice a déclaré jeudi: “J’ai ressenti cela pendant l’Euro.

“C’était évidemment Covid à l’époque, donc nous ne pouvions voir personne, amis ou famille. Mais nous avons vu des vidéos des fans à la maison, j’ai l’impression que c’est ce que nous avons fait en équipe – vraiment réuni les fans.

“Nous avons vu les Lionnes le faire cet été, vous voyez le soutien que nous avons dans les fan parks, dans les pubs et ça me fait plaisir de voir des vidéos des fans après que nous ayons marqué. Nous allons essayer de continuer, essayer pour soulever tout le monde, c’est évidemment très proche de Noël maintenant, alors j’espère que nous leur offrirons le meilleur cadeau de Noël.

“Je pense que les autres nations nous regarderont toujours et penseront à la qualité que nous avons dans l’équipe. Pourquoi ne devrions-nous pas avoir peur? Si vous regardez nos joueurs attaquants, il y a des talents incroyables de classe mondiale à tous les niveaux, à travers l’équipe entière.

“Il y a des joueurs qui ont disputé les plus grands matchs, remporté les plus grands trophées. Nous sommes l’une des plus grandes équipes ici. Mais c’est à nous de le prouver sur le terrain.

“De toute évidence, des équipes comme la France l’ont prouvé. Ils ont remporté une Coupe du monde. Ils l’ont fait de manière cohérente. Maintenant, nous voulons changer cela. Toutes ces grandes nations, nous voulons leur montrer que nous sommes là. Nous sommes pas seulement ici pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Nous voulons aller jusqu’au bout.”

Declan Rice célèbre après la victoire de l’Angleterre sur le Pays de Galles lors de la Coupe du monde. Markus Gilliar – GES Sportfoto/Getty Images

Ayant été entouré dans le camp par des joueurs anglais remportant des trophées au niveau des clubs, Rice a également laissé entendre que son avenir national pourrait être éloigné de West Ham s’ils ne pouvaient pas concourir pour les plus gros prix du match.

Le milieu de terrain a été lié à plusieurs reprises à un déménagement à Chelsea et à Manchester United, entre autres, bien que les Hammers hésitent à vendre et que Rice soit sous contrat jusqu’en 2024, le club détenant une option pour une année supplémentaire.

West Ham a connu deux saisons de haut vol sous David Moyes au cours desquelles il a terminé sixième puis septième, atteignant la demi-finale de la Ligue Europa l’année dernière, mais est actuellement 16e en Premier League après avoir remporté seulement quatre de ses 15 matchs cette saison.

“À cent pour cent, je veux jouer en Ligue des champions”, a déclaré Rice.

“Depuis deux ou trois ans, je le dis. Je joue toujours bien pour le club et j’ai vraiment envie de continuer à pousser. Je vois mes amis ici, qui jouent la Ligue des champions et pour de grands trophées .

“Vous n’avez qu’une seule carrière et à la fin, vous voulez revenir sur ce que vous avez gagné et sur les plus grands matchs auxquels vous avez joué. Je veux vraiment faire ça.”