Jose Mourinho a exhorté les responsables à réprimer Jurgen Klopp si nécessaire lorsque Tottenham Hotspur accueillera Liverpool lors du choc de Premier League jeudi après avoir réitéré son affirmation selon laquelle les autres managers font preuve de plus de clémence pour leur comportement sur la ligne de touche.

Le patron des Spurs s’est affronté avec son homologue de Liverpool Klopp après le match inverse en décembre, échangeant des mots de colère à plein temps avant que Mourinho ne suggère par la suite que: « Si je me comporte de la même manière sur la ligne de touche, je ne reste pas là. »

Mourinho a pris soin de ne pas citer Klopp par son nom mais a demandé s’il s’attendait à quelque chose de différent lorsque les deux équipes se font face à nouveau dans le nord de Londres, il a déclaré: « Vous savez, dans mon cas, j’ai ressenti une évolution. Dans mon cas personnel, je ressenti une évolution sur le contrôle émotionnel.J’ai ressenti une évolution du plus calme je suis, mieux je peux lire le jeu et je suis même heureux que mes assistants se rendent parfois à la ligne de touche pour communiquer et je reste dans une position privilégiée.

«Et j’ai senti que je devais changer de comportement, ce dont je suis vraiment très content. C’est mon cas personnel. Je ne peux pas parler pour les autres gars.

«Ce que je peux dire, c’est que quand je ne me suis pas bien comporté, j’ai payé le prix de deux manières. L’une était de voir les matchs à la télévision, dans le vestiaire et l’autre prix était de grosses amendes.

« Et je pense que certains des autres gars, ça ne se passe pas la même chose avec eux. Mais si l’arbitre et le quatrième officiel sont là pour faire leur travail, j’espère juste qu’ils feront leur travail et agiront comme ils l’ont fait. agir. »

Jurgen Klopp et Jose Mourinho se sont affrontés alors que Liverpool battait Tottenham en décembre. Tottenham Hotspur FC via Getty Images

Mourinho, qui a amassé des amendes de la Fédération de football d’environ 295000 £ depuis sa première gestion en Angleterre en 2004, a également admis qu’il n’était pas particulièrement proche de Klopp même si le duo avait dirigé des équipes l’une contre l’autre 12 fois depuis octobre 2012.

« Je n’ai pas [Leicester City boss] Brendan [Rodgers’] numéro de téléphone, comme moi [Wolves manager] Nuno [Espirito Santo]», dit-il.« Alors hier, j’ai pu envoyer ‘joyeux anniversaire’ à Nuno, je ne pouvais pas à Brendan. Alors à travers toi, joyeux anniversaire Brendan. Parce que moi, Nuno et Brendan, les trois anniversaires sont le même jour et tu n’oublies pas quand tu as des amis avec le même anniversaire.

« Je ne suis pas un ami de Jurgen car je n’ai jamais eu de temps avec Jurgen. Nuno était mon joueur [at Porto], Brendan a travaillé dans mon club [Chelsea] pour un couple d’années. Ainsi, lorsque vous avez quelque chose en commun ou que vous connaissez bien la personne, vous pouvez dire «je l’aime bien, c’est mon ami» ou «je ne l’aime pas, ce n’est pas mon ami».

« Avec Jurgen, c’est cinq minutes avant ou après le match. C’est un collègue que je respecte, je n’ai aucun problème avec lui et je crois qu’il est pareil avec moi. Aucun problème du tout. »