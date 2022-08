Les autres concurrents de Bigg Boss de Sonali Phogat, Rahul Vaidya, Aly Goni et bien d’autres, veulent que ses meurtriers soient punis

La mort de Sonali Phogat a été un énorme choc pour la fraternité de l’industrie. La femme de 42 ans s’est sentie mal à l’aise lundi soir et le lendemain matin, elle a été emmenée à l’hôpital St. Anthony d’Anjuna où elle a été déclarée morte. Jusqu’à présent, quatre arrestations ont été effectuées dans l’affaire du meurtre de Sonali Phogat. La police a déclaré que Sudhir Sangwan (AP de Phogat) a avoué son crime avec son associé Sukhwinder Singh.

La police de Goa a déclaré samedi que de la « méthamphétamine » administrée à Sonali avait été récupérée dans les toilettes du restaurant Curlies à Anjuna-Goa. Le surintendant adjoint de la police, Jivba Dalvi, a déclaré que l’enquête avait révélé que les drogues avaient été fournies par Dattaprasad Gaonkar, qui travaillait comme garçon de chambre à l’hôtel Grand Leoney Resort à Anjuna, où séjournaient les accusés et le défunt.

Sonali était venu à Goa le 22 août et séjournait dans un hôtel à Anjuna. Plus tôt, une séquence de vidéosurveillance avait montré que Sonali luttait pour maintenir son équilibre et avait été vue tenant son accusé en boitant dans le pub. Alors que le mystère derrière la mort de Sonali a commencé à se dévoiler, ses collègues concurrents de Bigg Boss Rahul Vaidya, Aly Goni et bien d’autres ont demandé justice et veulent que ses meurtriers soient punis.

“Nous pensions tous que c’était une mort naturelle, mais toutes ces choses qui se déroulent prédisent évidemment que c’est un meurtre. Tous ces visuels me donnent des frissons, je deviens engourdi et je me sens très étrangement impuissant. Elle a été carrément assassinée , avec (quelqu’un) mettant de la substance dans sa nourriture ou sa boisson. J’espère que les responsables seront sévèrement punis », a déclaré Rahul à l’Hindustan Times.

Aly Goni a déclaré que les images de vidéosurveillance étaient assez dérangeantes à regarder et qu’elles lui garantissaient que Sonali n’était pas morte de mort naturelle. “On est affecté même en lisant les nouvelles de la mort d’un étranger, alors que Sonali était quelqu’un avec qui j’ai partagé une maison. Elle doit obtenir justice et le meurtrier devrait être puni. Il devrait faire l’objet d’une enquête prioritaire”, a-t-il déclaré.

Devoleena Bhattacharjee a regretté Sonali et a déclaré que le gouvernement et les autorités devraient rendre justice au défunt et aux membres de sa famille. Arshi Khan a rappelé comment Sonali avait l’habitude de la chouchouter comme une mère chaque fois qu’elle allait aux tournages et la gardait sous contrôle. Elle a peur de regarder la vidéo CCTV et a prié Dieu pour que Sonali obtienne justice.

Un tribunal de Goa a accordé samedi une garde à vue de 10 jours à Sudhir Sangwan et Sukhwinder Singh. La police a enregistré des infractions en vertu des articles 22 (b), 29 et 25 de la loi NDPS contre le propriétaire du restaurant Curlies Edwin Nunes et Dattaprasad Gaonkar, tous deux ont été arrêtés.

L’inspecteur général de la police Omvir Singh Bishnoi avait déclaré que Sangwan avait avoué le crime en déclarant qu’après avoir atteint Goa, lui et Singh avaient emmené Phogat à Curlies sous prétexte de faire la fête et il avait mélangé une substance “désagréable” dans de l’eau potable et avait forcé la victime. pour le boire.

(Avec entrées IANS)