Les autorités vont révéler les résultats de l’enquête sur la façon dont le pire incendie de forêt du Colorado a commencé

DENVER (AP) – Les autorités disent avoir terminé leur enquête sur ce qui a déclenché l’incendie de forêt le plus destructeur de l’histoire du Colorado et annonceront leurs conclusions jeudi.

L’incendie a détruit près de 1 100 maisons alors que des vents violents l’ont poussé à travers les banlieues fortement peuplées entre Denver et Boulder le 30 décembre 2021. Deux personnes ont été retrouvées mortes dans ce que l’on appelle le Marshall Fire.

L’enfer a éclaté après des mois de sécheresse au milieu d’un hiver presque dépourvu de neige et s’est nourri de prairies sèches autour d’un développement à croissance rapide dans la région près des contreforts des montagnes Rocheuses. Les vents ont soufflé jusqu’à 100 mph (160 km/h) par endroits.

L’incendie qui a détruit des pans entiers de maisons dans les villes de Superior et de Louisville, des villes voisines à environ 32 kilomètres au nord-ouest de Denver, est responsable de la mort d’un homme de 69 ans qui vivait près de l’endroit où les enquêteurs pensaient que l’incendie avait commencé. . Les restes d’une femme de 91 ans, qui a été vue pour la dernière fois en train de sauver ses chiens de sa maison à Superior, ont également été retrouvés.

Des milliers d’habitants étaient chez eux la veille du Nouvel An et ont utilisé le vaste réseau routier de la banlieue pour s’échapper au milieu de la fumée, des flammes et des braises qui ont propagé le feu dans le vent. Les vents changeants ont fait passer le ciel de clair à enfumé, puis à nouveau dans une zone remplie de subdivisions de classe moyenne et supérieure entourées de centres commerciaux, de parcs et d’écoles.

Alors que la fumée remplissait le parking d’un magasin-entrepôt Costco et que des débris tourbillonnaient, l’adjoint du shérif a ordonné aux personnes à l’intérieur de laisser leurs chariots, d’évacuer le bâtiment tentaculaire et de se diriger vers Denver, loin du feu. En quelques heures, il a détruit 1 084 maisons et sept bâtiments commerciaux et endommagé près de 200 structures. Une estimation en 2022 évalue les dommages à au moins 513 millions de dollars.

Les experts disent que des événements similaires deviendront plus fréquents à mesure que le changement climatique réchauffera la planète et que les banlieues se développeront dans les zones sujettes aux incendies.

L’incendie, qui s’est étendu sur 24 kilomètres carrés, est le plus destructeur de l’histoire de l’État en termes de maisons et d’autres structures détruites et endommagées. Le deuxième incendie le plus destructeur a éclaté en 2013 à l’extérieur de Colorado Springs, détruisant 489 maisons et en tuant deux.

Les autorités n’ont pas encore publié de détails sur ce qui a déclenché l’incendie. Au début, le shérif du comté de Boulder, Joe Pelle, a déclaré que les enquêteurs avaient limité leur recherche de l’origine de l’incendie à une zone au sud de Boulder, où un passant a capturé une vidéo d’un hangar en feu. Depuis lors, le bureau du shérif a seulement déclaré qu’il enquêtait sur les anciennes mines de charbon qui couvaient sous terre, les lignes électriques et l’activité humaine parmi les causes possibles de l’incendie.

La zone comprend un gisement de charbon abandonné où deux incendies souterrains, alimentés par des gisements de charbon, ont lentement brûlé au fil des ans.

Les autorités ont déclaré très tôt que la zone qu’elles examinaient comprenait des propriétés occupées par des membres des Douze Tribus – une communauté religieuse chrétienne censée compter de 2 000 à 3 000 membres dans le monde – mais ont déclaré que ce n’était pas le seul objectif de l’enquête.

Un procès intenté contre le plus grand service public du Colorado, Xcel Energy, basé à Minneapolis, a allégué que des étincelles provenant d’une ligne électrique avaient déclenché l’incendie. Il indique que des témoins ont vu un incendie s’enflammer près d’une ligne électrique dans la zone identifiée par les enquêteurs, un témoin filmant des étincelles provenant d’une ligne électrique défectueuse et allumant un incendie au sol.

Xcel a déclaré que son enquête avait révélé que l’équipement de l’entreprise dans la zone de l’incendie était correctement entretenu et inspecté.

Colleen Slevin, Associated Press