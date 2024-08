Les autorités vont récupérer la subvention accordée à la start-up Clearcover qui n’a pas atteint son objectif en matière d’emplois à Detroit

Une start-up n’aurait pas atteint ses objectifs d’ouvrir un bureau à Détroit et de créer plus de 300 emplois, ce qui a incité les responsables du développement de l’État à tenter de récupérer la subvention accordée à l’entreprise.

La société Clearcover est un assureur automobile basé à Chicago, fondé en 2016, qui affirme utiliser des applications pour smartphones, une « IA générative » et d’autres technologies pour réduire le coût de l’assurance automobile.

L’horizon de Détroit est vu depuis le pont international Gordie Howe lors d’une conférence de presse à Windsor le mercredi 24 juillet 2024.

À l’été 2020, les responsables du développement local et de l’État ont approuvé 4,65 millions de dollars de diverses subventions en espèces basées sur les performances pour l’entreprise, dans l’espoir que Clearcover finirait par louer des bureaux dans le centre-ville de Détroit et créerait 303 emplois, pour un salaire annuel moyen d’environ 60 000 dollars.

Ces engagements étaient annoncé à l’époque comme une grande victoire pour Détroit, en particulier parce que Clearcover était entièrement nouveau dans le Michigan et que les emplois ne seraient pas simplement redistribués depuis une autre partie de l’État.

Aujourd’hui, quatre ans plus tard, l’entreprise n’a pas réussi à atteindre ses objectifs, selon les responsables du développement.

Clearcover est une start-up d’assurance automobile qui prévoyait autrefois de créer plus de 300 emplois à Détroit.

Un porte-parole de Detroit Economic Growth Corp. a déclaré que Clearcover avait modifié son plan de location de bureaux au centre-ville et avait plutôt opté pour un modèle d’emploi principalement à distance pour les nouvelles recrues.

La DEGC n’a donc pas déboursé la totalité des 750 000 dollars de subvention basée sur les performances pour lesquels Clearcover avait été approuvée, a déclaré le porte-parole. Pour débloquer la subvention, l’entreprise devait atteindre plusieurs objectifs de performance, notamment la location d’un bureau au centre-ville et l’embauche d’au moins 100 employés – dont 40 résidents de Détroit – d’ici le 31 décembre 2023.

Cependant, Clearcover a reçu une partie de 500 000 $ d’une subvention distincte de 3,5 millions $ versée par l’État. Et le Michigan Strategic Fund, un organisme quasi public basé à Lansing, poursuit maintenant l’entreprise en justice pour récupérer cet argent.

La subvention de 3,5 millions de dollars du Michigan Business Development Program comportait six objectifs de performance. Clearcover a atteint le premier objectif, à savoir créer 26 emplois, pour débloquer le versement initial de 500 000 dollars.

Mais après que Clearcover n’a pas réussi à maintenir ces chiffres initiaux d’emplois, il lui a été demandé de rembourser l’argent de la subvention, selon un porte-parole du MEDC.

Clearcover n’a pas répondu aux messages répétés demandant des commentaires sur cet article.

Les autorités de développement étatiques et locales offrent des subventions et des allégements fiscaux pour attirer de nouvelles entreprises et encourager celles existantes à se développer ou à entreprendre des projets coûteux comme un nouveau siège social.

En 2020, Clearcover a déclaré aux responsables de MEDC qu’elle avait également envisagé des emplacements potentiels dans l’Indiana et le Wisconsin pour les plus de 300 emplois, et que le programme d’incitation potentiel de 4,65 millions de dollars était nécessaire pour aider à compenser les coûts plus élevés associés à l’ouverture d’un bureau dans le Michigan.

Un bulletin d’information axé sur le secteur de l’assurance, Coverager, signalé l’année dernièreClearcover a procédé à des licenciements qui ont réduit ses effectifs de près de 30 %, alors que le PDG de la société « s’efforçait d’assurer la pérennité de ses activités face à un marché difficile et historiquement volatil ».

En février, le Michigan Strategic Fund a poursuivi Clearcover devant le tribunal du comté d’Ingham pour le remboursement de la subvention de 500 000 $.

En mai, un juge a prononcé une condamnation à 540 000 $ contre la société, mais le jugement a ensuite été annulé et l’affaire a été rouverte. Le juge a récemment fixé une date de procès sans jury pour l’affaire en mars 2025.

D’autres détails sur l’affaire n’étaient pas immédiatement disponibles.

Quant à la subvention locale de 750 000 $ qui n’a pas été versée, un porte-parole du DEGC a déclaré que cette subvention avait également pour but de garantir « que les ressources publiques ne soient allouées que lorsque les entreprises remplissent leurs engagements ».

« Dans les cas où les plans d’une entreprise changent et que ses promesses ne se matérialisent pas, aucune mesure incitative n’est versée », a déclaré le porte-parole. « Cette approche protège les investissements des contribuables et préserve l’intégrité de nos initiatives de développement économique. »

Le Michigan Strategic Fund a également approuvé l’octroi à Clearcover d’une subvention supplémentaire de 400 000 dollars basée sur les performances dans le cadre du programme Jobs Ready Michigan, visant à aider au recrutement et à la formation des employés. Aucune partie de cette somme ne semble avoir été déboursée.

