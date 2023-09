Les autorités turques lancent le sauvetage d’un chercheur américain coincé dans une grotte de 3 000 pieds

Des efforts de sauvetage sont en cours en Turquie pour récupérer un chercheur américain bloqué à 3 000 pieds dans une immense grotte.

Les médecins ont donné leur feu vert samedi pour commencer les opérations de sauvetage du chercheur Mark Dickey, 40 ans, tombé malade alors qu’il explorait la grotte de Morca, dans les montagnes du Taurus, dans le sud de la Turquie.

« Cet après-midi, l’opération visant à le déplacer de son camp situé à 1 040 mètres vers le camp situé à 700 mètres a commencé », a déclaré à la presse un responsable de la Direction turque de gestion des catastrophes et des urgences.

LE CAVER AMÉRICAIN MARK DICKEY PIÉGÉ À 3 400 PIEDS À L’INTÉRIEUR D’UNE GROTTE TURQUE, EFFORT DE SAUVETAGE MASSIF EN COURS

Dickey est tombé malade et a commencé à souffrir d’hémorragies gastro-intestinales au cours de son expédition, selon l’Association européenne de sauvetage des grottes.

La grotte de Morca est la troisième plus profonde de Turquie et, pour la dernière fois, elle se trouvait à environ 3 400 pieds de profondeur.

Il n’a pas pu quitter la grotte par lui-même depuis jeudi, selon l’équipe d’intervention initiale du New Jersey, un groupe local de bénévoles spécialisés dans le sauvetage dans les grottes et les mines.

Un médecin hongrois a réussi à se rendre à Dickey et l’Américain est désormais soigné par une équipe tournante de médecins qui se rendent sur place pour s’occuper de lui.

Plus de 150 Turcs et sauvetage spéléologique international les experts mènent les efforts pour le sauver. Le personnel de secours comprend des équipes d’Italie, de Hongrie, de Croatie, de Bulgarie et de Pologne.

Marton Kovacs, du service hongrois de sauvetage des grottes, a déclaré que le plan de sauvetage prévoit d’élargir les passages étroits de la grotte pour accueillir une civière qui pourrait être utilisée pour le hisser à la surface.

L’opération de sauvetage pourrait prendre jusqu’à dix jours du début à la fin, selon les autorités.