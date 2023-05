Les autorités turques arrêtent plus d’une douzaine de personnes lors d’un rassemblement de l’opposition qui a été écourté en raison de la violence

Plus d’une douzaine de personnes ont été arrêtées pour des violences contre un rassemblement électoral de l’opposition dans la ville d’Erzurum, dans l’est de la Turquie, ce week-end, a déclaré lundi le ministre de la Justice du pays. Le maire d’Istanbul, Ekrem Imamoglu, du principal parti d’opposition, le Parti républicain du peuple, CHP, s’exprimait au sommet d’un bus de campagne dimanche après-midi lorsqu’un grand groupe d’environ 200 manifestants a commencé à lancer des pierres. Imamoglu faisait campagne au nom du chef du CHP et candidat à la présidentielle Kemal Kilicdaroglu, le principal opposant au président Recep Tayyip Erdogan, quelques jours avant les élections présidentielles et législatives du 14 mai. Il a soutenu que la police et les responsables pro-Erdogan à Erzurum avaient permis à l’attaque de se poursuivre. « Il y a des citoyens ici qui sont blessés, et vous, la police, vous êtes juste là »,

Imamoglu est entendu dire dans les images de l’incident. « Gouverneur d’Erzurum, maire d’Erzurum, je vais déposer une plainte pénale contre vous. » La vidéo montre plus tard qu’Imamoglu est emmené à l’intérieur par son entourage et que le bus démarre, la police dispersant plus tard le groupe avec des canons à eau.

Sept personnes ont été blessées dans l’incident, selon le gouverneur d’Erzurum Okay Memis. S’exprimant sur la chaîne d’information locale A Haber lundi matin, le ministre de la Justice Bekir Bozdag a annoncé que l’enquête était en cours et que 13 personnes avaient été arrêtées jusqu’à présent.

Kilicdaroglu a publié une vidéo sur les réseaux sociaux après l’incident de dimanche dans laquelle il a accusé la foule responsable d’être une « coalition militariste » qui cherche à « effrayer les gens loin des urnes ».

S’exprimant lors d’une émission télévisée plus tard dans la soirée, le ministre de l’Intérieur Suleyman Soylu a affirmé que l’incident était du « théâtre ». « Ils provoquent de tels incidents, puis ils prétendent ‘ils nous ont fait ceci, ils nous ont fait cela’… Ils avaient tenu un discours qui visait à agiter, à provoquer la foule. » Le concours est actuellement au coude à coude. Si Erdogan gagne, ce serait son troisième mandat consécutif en tant que président. Cependant, les sondages donnent une légère avance à Kilicdaroglu.