Les autorités tunisiennes récupèrent les corps de 15 migrants sur la plage

Un communiqué des garde-côtes a indiqué que les corps avaient été retrouvés mercredi et jeudi sur des plages près de la ville de Mahdia, à 200 kilomètres (124 miles) au sud de la capitale, Tunis. Il a déclaré que la plupart semblaient être des Tunisiens et que d’autres venaient d’Afrique subsaharienne.

En raison de sa proximité avec l’île de Lampedusa, dans le sud de l’Italie, Mahdia est souvent un point de départ pour les migrants du Moyen-Orient et d’Afrique qui tentent d’échapper à la pauvreté, aux conflits et aux persécutions.

Les habitants de Zarzis accusent les autorités d’agir lentement pour lancer l’opération de recherche et de sauvetage, et ont organisé une manifestation cette semaine en criant : « Ramenez-nous nos enfants ». Les manifestants ont brûlé des pneus et bloqué la circulation sur la route principale de la ville.