Les autorités thaïlandaises recherchent un suspect dans l’attentat à la voiture piégée dans le sud du pays

HAT YAI, Thaïlande – La police a déclaré mercredi qu’elle tentait d’identifier le suspect dans un attentat à la bombe contre un logement de la police qui a tué un officier et blessé 45 autres personnes dans une partie du sud de la Thaïlande troublée par une insurrection séparatiste musulmane pendant près de deux décennies.

Depuis le début de l’insurrection en 2004, plus de 7 300 personnes ont été tuées à Narathiwat, Pattani et Yala, les seules provinces à majorité musulmane de la Thaïlande dominée par les bouddhistes. Des attaques ont également eu lieu dans la province voisine de Songkhla. Plusieurs groupes d’insurgés distincts sont actifs, dont certains sont engagés dans des pourparlers de paix récurrents avec le gouvernement.

Les résidents musulmans, presque tous d’ethnie malaise, accusent depuis longtemps d’être traités comme des citoyens de seconde classe en Thaïlande, et les mouvements séparatistes sont périodiquement actifs depuis des décennies. Des répressions musclées ont alimenté le mécontentement.

En août, une vague d’incendies criminels et d’attentats à la bombe a frappé les trois provinces les plus au sud, ciblant principalement les dépanneurs et les stations-service. Personne n’a revendiqué les attentats, qui ont fait trois blessés.