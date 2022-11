Les autorités thaïlandaises recherchent un suspect dans l’attentat à la voiture piégée dans le sud du pays

HAT YAI, Thaïlande (AP) – La police a déclaré mercredi qu’elle tentait d’identifier le suspect dans un attentat à la bombe contre un logement de la police qui a tué un officier et blessé 45 autres personnes dans une partie du sud de la Thaïlande troublée par une insurrection séparatiste musulmane pendant près de deux décennies.

La police a déclaré que le suspect avait conduit une camionnette noire dans l’enceinte, puis était sorti après avoir garé le véhicule. Il était habillé pour ressembler à un officier en civil sur les images capturées par une caméra de surveillance. Les blessés étaient pour la plupart des civils, dont trois enfants.

Depuis le début de l’insurrection en 2004, plus de 7 300 personnes ont été tuées à Narathiwat, Pattani et Yala, les seules provinces à majorité musulmane de la Thaïlande dominée par les bouddhistes. Des attaques ont également eu lieu dans la province voisine de Songkhla. Plusieurs groupes d’insurgés distincts sont actifs, dont certains sont engagés dans des pourparlers de paix récurrents avec le gouvernement.

Les résidents musulmans, presque tous d’ethnie malaise, accusent depuis longtemps d’être traités comme des citoyens de seconde classe en Thaïlande, et les mouvements séparatistes sont périodiquement actifs depuis des décennies. Des répressions musclées ont alimenté le mécontentement.

En août, une vague d’incendies criminels et d’attentats à la bombe a frappé les trois provinces les plus au sud, ciblant principalement les dépanneurs et les stations-service. Personne n’a revendiqué les attentats, qui ont fait trois blessés.

L’attaque de mardi contre le logement de la police était la deuxième cette année à utiliser une voiture piégée, après qu’une a été déclenchée à Pattani en juin, blessant un policier. Cependant, il y a eu environ 60 attentats à la voiture piégée depuis 2005, selon la police.

Le chef de la police nationale, le général Damrongsak Kittiprapas, a déclaré que les experts médico-légaux pensaient que l’engin explosif avait été fabriqué à partir d’une bouteille de gaz de cuisson de 50 kilogrammes (110 livres).

L’attentat à la bombe a été condamné par Human Rights Watch, qui a déclaré “qu’il semblait viser à causer le plus grand nombre possible de pertes en vies civiles”, a déclaré Elaine Pearson, directrice pour l’Asie à Human Rights Watch, dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

« Les responsables de la planification, de l’ordre ou de l’exécution de telles attaques devraient être dûment traduits en justice, a déclaré Human Rights Watch, ajoutant qu’il avait condamné à plusieurs reprises le gouvernement thaïlandais et les forces insurgées pour leurs abus pendant leur lutte.

“Les autorités thaïlandaises devraient enquêter de manière approfondie et impartiale sur le bombardement de l’enceinte de l’appartement et tenir responsables tous les responsables”, a déclaré Pearson. “Dans le même temps, le gouvernement thaïlandais devrait reconnaître que tant que les forces de sécurité thaïlandaises pourront commettre des abus contre les musulmans malais en toute impunité, les groupes séparatistes armés exploiteront cela pour tenter de justifier des attaques illégales.”

Sumeth Panpetch, Associated Press