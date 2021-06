Les autorités testent l’alarme d’urgence nationale sur des mobiles sélectionnés au hasard

BRITS peut entendre une forte explosion de leurs téléphones aujourd’hui à 13 heures – alors que les autorités testent une nouvelle alarme d’urgence nationale.

Un essai du système d’urgence prévu, conçu pour alerter les gens d’un danger imminent via des téléphones et des tablettes, a lieu cet après-midi au Royaume-Uni.

Le gouvernement teste aujourd’hui un nouveau système d’urgence après avoir été contraint de s’appuyer sur les réseaux mobiles au début de la pandémie Crédit : AP

Une sirène puissante retentira sur certains téléphones dans le cadre des tests Crédit : Getty

Le site Web du gouvernement indique que des tests sont en cours sur certains réseaux de téléphonie mobile, mais ne précise pas quels clients pourraient être affectés.

Cependant, il est dit que si vous possédez un appareil Android, il est possible que vous receviez une alerte de test et que votre téléphone ou votre tablette émette un fort son de sirène.

Le service d’alertes d’urgence, mis en place par le gouvernement, devrait être pleinement lancé plus tard cet été

Ceux qui reçoivent l’alerte recevront également un message indiquant : « Il s’agit d’un test d’opérateur de réseau mobile du service d’alertes d’urgence. Vous n’avez aucune mesure à prendre. Pour en savoir plus, recherchez gov.uk/alerts. «

Une fois que le système est opérationnel, il enverra des alertes aux personnes se trouvant dans des zones où la vie est menacée, comme lors d’inondations ou d’attaques terroristes.

Les alertes, diffusées depuis les antennes relais de téléphonie mobile, sont conçues pour être activées en cas de danger de mort à proximité.

Les téléphones ou les tablettes à portée pourront capter l’avertissement, qui peut également être accompagné de conseils écrits sur la façon de rester en sécurité.

Lorsque le service sera finalement mis en ligne, les ménages pourraient recevoir des alertes d’urgence concernant des incidents tels que de graves inondations, un incendie, une attaque terroriste ou des urgences de santé publique, indique le guide du gouvernement en ligne.

Nouveau système d’alarme d’urgence testé au Royaume-Uni Selon les plans, les Britanniques recevront des alertes sur leurs téléphones portables pour les situations d’urgence – y compris les urgences de santé publique, les inondations graves, les incendies, les incidents industriels et les attaques terroristes. Cela survient après que des SMS ont été envoyés pendant la pandémie via des fournisseurs de téléphonie mobile. Si le nouveau système est mis en place, la technologie de diffusion cellulaire sera utilisée pour garantir que les alertes sont « sécurisées, gratuites à recevoir et unidirectionnelles ». Le système n’utilise pas les numéros de téléphone des personnes. Au lieu de cela, des alertes sont envoyées à toute personne dans une zone spécifique à partir d’un mât de téléphonie mobile. Tous les téléphones et tablettes compatibles à portée recevront l’alerte. Le gouvernement travaille avec les autorités du Royaume-Uni pour garantir que tous les services d’urgence ont accès au système. Les organisations caritatives seront également impliquées dans le développement du système pour s’assurer que les personnes âgées, vulnérables et jeunes, ainsi que les personnes handicapées, sont « pleinement prises en compte ». Il sera possible de désactiver certaines alertes via les paramètres du téléphone. Cependant, les alertes les plus importantes seront toujours transmises et le gouvernement recommande aux gens de ne pas se retirer.

Les alertes ne seront envoyées que par les services d’urgence, les ministères et autres organismes publics chargés de coordonner les interventions d’urgence dans le pays.

Les numéros de téléphone portable ne sont pas requis par le gouvernement pour envoyer des alertes au public.

Les systèmes d’alerte d’urgence sont utilisés dans le monde entier.

Les États-Unis, les Pays-Bas, le Canada, la Corée du Sud, le Japon et la Nouvelle-Zélande ont tous mis en place un tel système.

Mais jusqu’au mois dernier, la Grande-Bretagne n’avait jamais testé les alertes téléphoniques d’urgence, le gouvernement effectuant un autre test à East Suffolk.

Au début de la pandémie en Grande-Bretagne, le gouvernement a dû s’appuyer sur les opérateurs mobiles pour envoyer des messages aux clients.

À l’avenir, il souhaite pouvoir contacter les personnes avec des alertes à la fois nationales et locales.

Les détails personnels, y compris les numéros de téléphone, n’ont pas besoin d’être partagés, et la technologie signifie qu’il n’y a pas de pression supplémentaire sur le réseau téléphonique.

La payeuse générale Penny Mourdant a déclaré que cela aiderait le Royaume-Uni à réagir plus rapidement aux situations de catastrophe.

« Le service d’alertes d’urgence sera un outil essentiel pour nous aider à mieux répondre aux urgences, tant au niveau national que local », a-t-elle déclaré.

« Le concept a été utilisé à bon escient pendant la pandémie lorsque nous avons demandé aux gens, par SMS, de rester chez eux pour protéger le NHS et sauver des vies.

« Ce nouveau système s’appuie sur cette capacité et nous permettra de transmettre plus rapidement et plus efficacement des messages vitaux aux personnes à travers le Royaume-Uni. »