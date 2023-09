Les autorités tentent d’identifier un meurtrier évadé lors d’une chasse à l’homme dans la banlieue de Philadelphie

WEST CHESTER, Pennsylvanie (AP) — Deux districts scolaires de la banlieue de Philadelphie sont restés fermés et l’un des plus grands jardins botaniques du pays a été fermé mercredi alors que les autorités s’efforçaient d’éliminer un meurtrier reconnu coupable qui s’est évadé de prison la semaine dernière.

Danelo Cavalcante, 34 ans, a été repéré cinq fois depuis son évasion jeudi de la prison d’État de Chester. L’observation la plus récente a eu lieu lundi soir à Longwood Gardens, où une vidéo de surveillance des sentiers l’a filmé marchant dans la région avec un sac polochon, un sac à dos et un sweat-shirt à capuche qu’il avait apparemment volé alors qu’il était en fuite.

Cette observation a conduit les responsables à déplacer la zone de recherche plus au sud mardi après avoir déterminé que Cavalcante s’était probablement glissé à travers le périmètre initial fixé par des centaines d’agents chargés de l’application des lois locales, étatiques et fédérales, mais ils ont déclaré que ses mouvements montraient qu’il ressentait la pression des forces de l’ordre. recherche massive et que ses options diminuent.

La chasse à l’homme en cours a forcé les responsables de deux districts scolaires situés dans la vaste zone de recherche à annuler les cours pour une deuxième journée consécutive, invoquant « un excès de prudence ». Longwood Gardens, qui est fermé le mardi, a cité la même raison en annonçant qu’il n’ouvrirait pas mercredi.

Les autorités ont exhorté les habitants à garder leurs maisons et leurs véhicules verrouillés, à vérifier les propriétés des voisins en vacances et à faire attention aux voitures, vélos ou tout autre moyen de transport manquant que Cavalcante pourrait utiliser.

« C’est troublant de savoir que je ne peux pas rester dans mon jardin avec mes chiens. Mon mari doit sortir avec moi et, vous savez, c’est juste un sentiment de malaise », a déclaré Danielle Lawrence, de Pocopson, dont la maison est proche de la prison.

Les autorités n’ont pas révélé comment Cavalcante a réussi à s’échapper, affirmant que l’affaire fait l’objet d’une enquête. Il a été condamné à la prison à vie le mois dernier pour avoir tué son ex-petite amie devant ses enfants, et s’est évadé en attendant son transfert dans une prison d’État.

Un jury a reconnu Cavalcante coupable du meurtre de Deborah Brandao en 2021. Il est également recherché dans son Brésil natal pour un meurtre survenu en 2017 et est considéré comme extrêmement dangereux, ont indiqué les autorités.

Les procureurs affirment qu’il a tué son ex-petite amie pour l’empêcher de parler à la police des accusations portées contre lui au Brésil. Il a été capturé en Virginie après le meurtre de Brandao et les autorités pensent qu’il tentait de retourner au Brésil.

La prison dont il s’est évadé se trouve à environ 40 kilomètres à l’ouest de Philadelphie.

