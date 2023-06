Les autorités surveillent le volcan du mont Mayon «au jour le jour» alors que la lave coule sur les pentes

La lave coule sur les pentes du mont Mayon.

C’est le volcan le plus actif des Philippines.

Des milliers de personnes ont été évacuées dans un rayon de 6 km.

Mayon, le volcan le plus actif des Philippines, a commencé à envoyer de la lave sur ses pentes, alors que l’activité volcanique augmente dans une région qui abrite des dizaines de milliers d’agriculteurs pour la plupart pauvres.

La lave a commencé à apparaître sur les pentes du Mayon dimanche soir et Teresito Bacolcol, directeur de l’Institut philippin de volcanologie et de sismologie, a déclaré que les autorités étaient en alerte pour de nouveaux développements.

« Ce que nous voyons maintenant est une éruption effusive », a déclaré Bacolcol à l’agence de presse Associated Press.

« Nous examinons cela au jour le jour. »

Au moins 12 800 personnes vivant dans un rayon de 6 km autour du volcan Mayon ont été évacuées depuis la semaine dernière. Bacolcol a déclaré qu’il était possible que la zone à haut risque soit étendue si l’éruption devenait violente.

La zone en dessous de Mayon, à environ 330 km au sud-est de la capitale Manille, est désignée zone de danger permanente, mais plusieurs milliers de personnes continuent d’y vivre car elles n’ont nulle part où aller.

Le mont Mayon crache de la lave lors d’une éruption près de la ville de Legazpi dans la province d’Albay, au sud de Manille. AFP PHOTO : Charisme Sayat, AFP

Les volcanologues disent que la lave est un autre signe d’activité accrue, notant qu’il y a également eu environ 260 chutes de pierres au cours des dernières 24 heures, contre 177 au cours des 24 heures précédentes.

Plus de tremblements ont également été enregistrés – 21 au cours des dernières 24 heures contre deux auparavant.

Les émissions de dioxyde de soufre avaient également triplé samedi, selon les volcanologues de l’État.

« Il y a un risque concomitant pour la santé tout en étant proche de l’éruption en raison de l’inhalation de dioxyde de soufre gazeux ou des particules de chutes de cendres », a déclaré dimanche le secrétaire à la Santé, Teodoro Herbosa, lors d’un point de presse.

Le niveau d’alerte pour le volcan reste à trois sur le système en cinq étapes des Philippines, ce qui signifie qu’il y a une tendance à une éruption dangereuse en semaines ou en jours.

La province d’Albay, où le Mayon conique est une attraction touristique populaire, a été placée sous état d’urgence vendredi pour permettre une distribution plus rapide de tout fonds de secours en cas de catastrophe en cas d’éruption majeure.

Mayon est l’un des 24 volcans actifs des Philippines et a éclaté violemment pour la dernière fois en 2018, déplaçant des dizaines de milliers de villageois.

L’archipel est situé sur la soi-disant « ceinture de feu » du Pacifique, le bord des failles sismiques où se produisent la plupart des tremblements de terre et des éruptions volcaniques du monde.

Il voit également de fréquents typhons et tempêtes tropicales avec un typhon prévu pour frapper la région plus tard cette semaine.

L’éruption la plus puissante du pays au cours des dernières décennies a été le mont Pinatubo en 1991, qui a tué plus de 800 personnes et produit un nuage de cendres qui a parcouru des milliers de kilomètres.