Les autorités soudanaises libèrent un homme reconnu coupable du meurtre d’un diplomate américain en 2008

Les autorités soudanaises ont libéré un homme reconnu coupable du meurtre en 2008 d’un diplomate américain lors d’une fusillade en voiture dans la capitale, Khartoum, a annoncé mardi sa famille. La libération fait suite à un accord de 2020 entre le Soudan et l’administration Trump qui comprenait des règlements d’indemnisation pour les meurtres d’Américains.

Abdel-Raouf Abu Zaid, désigné terroriste par les États-Unis, a été capturé des semaines après la fusillade. Il a été reconnu coupable et condamné à mort pour le meurtre de John Granville, un fonctionnaire de l’Agence américaine pour le développement international, et chauffeur soudanais de Granville.

Abu Zaid a passé la majeure partie des 15 dernières années derrière les barreaux de la prison de Kubar à Khartoum et a été libéré lundi, selon son frère, Abdel-Malek Abu Zaid, qui a publié sur les réseaux sociaux des photos montrant la scène à l’extérieur de la prison après la libération d’Abdel-Raouf. .

Abdel-Malek n’a pas donné de détails, mais l’un des quotidiens du pays, le Sudani, a rapporté que la famille Abu Zaid avait versé le prix du sang à la famille du chauffeur tué. En vertu de la loi islamique, ou charia, que suit le système judiciaire soudanais, un condamné peut être gracié si la famille de sa victime est financièrement indemnisée.

Un porte-parole de l’armée au pouvoir au Soudan a refusé de commenter l’affaire. Les autres responsables n’ont pas pu être joints pour commenter.

Le département d’État américain a déclaré qu’il était au courant de la libération annoncée d’Abdel-Raouf Abu Zaid, désigné terroriste en 2013 par les États-Unis, et qu’il cherchait plus d’informations auprès des autorités de Khartoum.

“Nous appelons à une pleine responsabilité pour les meurtres”, de Granville et de son chauffeur, Abdel Rahman Abbas Rahama, a déclaré le département d’État.

Plus tôt ce mois-ci, la famille d’Abu Zaid s’est excusée pour le meurtre de Granville et de son chauffeur, déclarant dans un message vidéo : “Nous, en tant que famille, nous excusons et reconnaissons l’erreur d’Abdel-Raouf et il a déjà admis son erreur et exprimé ses regrets et ses remords pour que s’est-il passé.”

Trois autres hommes ont été condamnés à mort avec Abu Zaid tandis qu’un cinquième homme a été condamné à deux ans de prison pour avoir fourni les armes utilisées lors de l’attaque.

Les quatre personnes en attente de pendaison se sont évadées de prison en juin 2010, tuant un policier soudanais et en blessant un autre lors d’une fusillade dans la ville jumelle de Khartoum, Omdurman, selon un avis soudanais à l’agence de police internationale Interpol.

Abu Zaid a été repris des semaines plus tard et renvoyé à la prison de Kubar. Les trois autres hommes n’ont pas été repris. Des rapports locaux ont indiqué que deux d’entre eux sont décédés plus tard en Somalie tandis que le troisième y vit toujours.

En 2020, l’ancien gouvernement de transition soudanais du Premier ministre Abdalla Hamdok a conclu un accord avec l’administration Trump pour empêcher toute future demande d’indemnisation d’être déposée contre le pays africain devant les tribunaux américains.

Cela s’est produit après que le Soudan a payé 335 millions de dollars pour régler les poursuites en indemnisation devant les tribunaux américains liées aux attentats à la bombe de 1998 contre les ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie, à l’attentat meurtrier de 2000 contre l’USS Cole au port d’Aden, au sud du Yémen, qui a tué 17 Marines, ainsi que La tuerie de Granville.

Granville, 33 ans, était un fonctionnaire de l’USAID. Il travaillait à la mise en œuvre d’un accord de paix de 2005 entre le nord et le sud du Soudan qui a mis fin à plus de deux décennies de guerre civile.

Il était ramené chez lui tôt le matin du 1er janvier 2008, après une fête du Nouvel An, lorsqu’un autre véhicule a intercepté sa voiture et les hommes armés à l’intérieur ont ouvert le feu sur le véhicule de Granville, le tuant ainsi que son chauffeur, également un employé de l’USAID. Les agresseurs ont alors pris la fuite.