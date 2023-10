Les autorités serbes ont arrêté l’organisateur présumé d’une récente fusillade avec la police du Kosovo

BELGRADE, Serbie (AP) — La police serbe a arrêté mardi un dirigeant serbe du Kosovo qui était l’organisateur présumé d’une récente fusillade avec la police du Kosovo qui a fait quatre morts et fait monter les tensions dans la région.

La police a déclaré avoir fouillé l’appartement et d’autres biens en Serbie appartenant à Milan Radoičić, un homme politique et riche homme d’affaires ayant des liens étroits avec le parti populiste au pouvoir en Serbie et le président Aleksandar Vučić.

La police n’a donné aucun autre détail. Un communiqué indique que Radoičić a reçu l’ordre de rester en détention pendant 48 heures.

Cette décision intervient au milieu d’un tollé international suite aux violences du 24 septembre au cours desquelles une trentaine d’hommes serbes lourdement armés ont érigé des barricades dans le nord du Kosovo avant de lancer une fusillade de plusieurs heures avec la police du Kosovo.

Le Kosovo a accusé la Serbie d’avoir orchestré « l’acte d’agression » contre son ancienne province dont Belgrade ne reconnaît pas la déclaration d’indépendance de 2008. La Serbie a nié cela, affirmant que Radoičić et son groupe avaient agi de leur propre chef.

Radoičić était l’un des dirigeants adjoints du parti de la Liste serbe au Kosovo, étroitement lié au Parti progressiste serbe de Vučić. Il est connu pour posséder de grandes propriétés en Serbie et au Kosovo et a été lié par les médias d’investigation à des entreprises louches.

Après l’affrontement, Vučić a parlé favorablement de Radoičić, le décrivant comme un véritable patriote qui veut défendre les Serbes du Kosovo contre le harcèlement présumé des autorités albanaises du Kosovo.

Les responsables de l’Union européenne et des États-Unis ont exigé de la Serbie que tous les auteurs de l’attaque, y compris Radoičić, soient traduits en justice. Radoičić, 45 ans, fait l’objet de sanctions américaines pour ses activités criminelles financières présumées.

La Serbie a déclaré avoir retiré près de la moitié de ses troupes de la frontière avec le Kosovo, après que les États-Unis et l’UE aient exprimé leurs inquiétudes quant à l’accumulation d’hommes et d’équipements.

La montée des tensions entre la Serbie et le Kosovo a alimenté les craintes en Occident que la région instable puisse retomber dans l’instabilité qui a marqué les années de guerre des années 1990, y compris la guerre du Kosovo de 1998-99.

Ce conflit s’est terminé avec le bombardement de l’OTAN sur la Serbie pour mettre fin à ses attaques contre les Albanais de souche séparatiste. Belgrade n’a jamais accepté de céder ce territoire, même si elle n’en a plus aucun contrôle depuis 1999.

Les dernières violences dans le village de Banjska ont été les plus graves depuis la déclaration d’indépendance de 2008. La Serbie est un allié de la Russie, ce qui alimente les craintes que Moscou ne tente de semer le trouble dans les Balkans pour détourner l’attention de la guerre en Ukraine.

Reflétant les inquiétudes occidentales face à la situation, l’OTAN a annoncé qu’elle enverrait davantage de troupes dans sa force de maintien de la paix forte de 4 500 hommes au Kosovo, connue sous le nom de KFOR. La mission a été créée en 1999, après que la Serbie ait été contrainte de se retirer du territoire.

Washington et Bruxelles ont cherché à négocier un accord qui normaliserait les relations entre la Serbie et le Kosovo, mais un accord de principe conclu plus tôt cette année n’a produit aucun progrès.

The Associated Press