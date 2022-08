Les autorités se tournent vers les interdictions de feu de camp alors que la saison des incendies se réchauffe en Colombie-Britannique

Des interdictions de feux de camp arrivent pour la moitié des casernes de pompiers de la Colombie-Britannique après une semaine de conditions chaudes et sèches prolongées.

Jeudi (4 août), les feux de camp seront interdits dans les centres d’incendie du sud-est, de la côte et de Kamloops, qui couvrent l’intégralité du sud de la Colombie-Britannique.

Les interdictions s’appliquent à toutes les terres de la Couronne, aux parcs de la Colombie-Britannique et aux propriétés privées. Les feux de camp seront toujours autorisés sur Haida Gwaii.

«Le gouvernement de la Colombie-Britannique reconnaît que les gens aiment aussi avoir des feux de camp, il prend donc très au sérieux toute décision de mettre en œuvre une interdiction des feux de camp», lit-on dans un bulletin du BC Wildfire Service.

Les interdictions de feux de camp ne s’appliquent pas dans les limites des municipalités ayant leurs propres règlements de prévention des incendies et services d’incendie. Les municipalités promulgueront leurs propres interdictions de feu et il est préférable de vérifier auprès des autorités locales avant d’allumer un feu.

L’interdiction s’applique également aux feux d’artifice, aux lanternes célestes, aux cibles explosives binaires, aux barils de combustion ou aux cages de combustion de toute taille et aux brûleurs à rideau d’air.

Quiconque enfreint une interdiction de brûler à l’air libre peut se voir délivrer une contravention de 1 150 $, être tenu de payer une pénalité administrative pouvant aller jusqu’à 10 000 $ ou, s’il est reconnu coupable par un tribunal, être condamné à une amende pouvant aller jusqu’à 100 000 $ et/ou être condamné à un an de prison. Si la contravention cause ou contribue à un incendie de forêt, la personne responsable peut être condamnée à payer tous les frais de lutte contre l’incendie et les frais connexes.

Au cours des sept derniers jours, 152 nouveaux incendies de forêt se sont déclarés en Colombie-Britannique, dont une grande majorité dans les centres d’incendie de Kamloops et du sud-est.

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.