Les autorités sanitaires s’inquiètent de la hausse des cas de grippe aviaire

Les autorités sanitaires tirent la sonnette d’alarme alors que de nouveaux cas de grippe aviaire apparaissent désormais chez les humains et dans les fermes laitières commerciales.

Le Département de la santé publique de Californie a confirmé mercredi 11 nouveaux cas de grippe aviaire chez l’homme. Les responsables de la santé publique affirment que les personnes infectées par le virus ont eu un contact direct avec du bétail infecté dans plusieurs fermes laitières.

Il y a maintenant 25 cas humains confirmés de grippe aviaire dans cinq États, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

Cela survient alors que 30 troupeaux laitiers du Michigan ont été infectés par la grippe aviaire. Le CDC signale des cas de grippe aviaire dans plus de 300 troupeaux laitiers dans 14 États. L’État de Washington a également documenté sa première infection dans un troupeau de 2024 dans une exploitation avicole commerciale.

Le docteur Matthew Binniker de la clinique Mayo affirme que le virus est présent dans le monde entier chez les oiseaux sauvages, mais qu’il provoque désormais également des épidémies chez d’autres animaux.

« Le problème est que nous constatons non seulement des millions d’infections dans les troupeaux de volailles commerciales et d’oiseaux de basse-cour – avec lesquels les humains entrent fréquemment en contact – mais nous constatons également des taux d’infection plus élevés chez les mammifères », a déclaré Binniker.

Le CDC affirme que le risque pour le public reste faible et travaille avec les États pour surveiller les personnes directement exposées aux animaux.

Cependant, les autorités sanitaires exhortent la population à éviter tout contact direct avec des animaux infectés ou potentiellement infectés et recommandent à ceux qui entrent en contact avec des animaux malades de porter un équipement de protection individuelle.

Binniker dit que si vous pensez être infecté, il y a plusieurs signes à rechercher.

« Il peut s’agir d’un spectre de symptômes allant d’asymptomatiques à des maladies bénignes comme l’écoulement nasal, la toux, la conjonctivite ou une maladie plus grave… Une infection des voies respiratoires inférieures », a-t-il déclaré.