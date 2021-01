Les autorités sanitaires portugaises enquêtent sur la mort subite d’une assistante en chirurgie pédiatrique à Porto, qui aurait été en «parfaite santé» lorsqu’elle a reçu le vaccin Pfizer contre le coronavirus.

Identifiée lundi comme Sonia Azevedo, 41 ans, la mère de deux enfants travaillait comme assistante chirurgicale à l’Instituto Português de Oncologia (IPO), un hôpital d’oncologie de Porto. Elle faisait partie des 538 travailleurs de la santé de l’IPO qui ont reçu leur première dose du vaccin Pfizer / BioNTech mercredi dernier. Azevedo a dîné avec sa famille la veille du Nouvel An et a été retrouvée morte au lit le lendemain matin.

"Mme Acevedo n’avait subi aucun effet secondaire indésirable après avoir été vaccinée" Je ne sais pas. Je pense que j’appellerais la mort un effet secondaire indésirable 🤷🏾‍♂️ Un agent de santé portugais, 41 ans, décède deux jours après avoir reçu le jab Pfizer https://t.co/EamYpXVQpu #vaccin #vaccinations #COVID-19[FEMININE #Covid – 🇺🇸 Grondement moral 🇺🇸 #BLEXIT # 日本語 # レ ト ロ ゲ ー ム #gamer (@MoralScold) 4 janvier 2021

«Je veux savoir ce qui a causé la mort de ma fille» son père Abilio a déclaré au tabloïd portugais orreio da Manhã. Il l’a décrite comme une « Bien et heureux » personne qui «Je n’ai jamais bu d’alcool, je n’ai rien mangé de spécial ou d’extraordinaire.»

Azevedo était si fière d’être parmi les premières à recevoir le vaccin qu’elle a changé sa photo de profil Facebook pour refléter cela. « Covid-19 vacciné » elle a écrit sous un selfie avec son masque facial.

«Nous ne savons pas ce qui s’est passé. Tout s’est passé rapidement et sans explication ». La fille d’Azevedo, Vânia Figueiredo, a déclaré au journal. «Je n’ai rien remarqué de différent chez ma mère. Elle allait bien. Elle vient de dire que la région où elle avait été vaccinée lui faisait mal, mais c’est normal… »

L’introduction en bourse a publié une déclaration confirmant la mort d’Azevedo et exprimant « Sincères condoléances » à sa famille et à ses amis.

« L’explication de la cause du décès suivra les procédures habituelles dans ces circonstances, » a ajouté l’hôpital. L’autopsie d’Azevedo était prévue lundi.

Le Portugal, qui compte environ 10 millions d’habitants, a jusqu’à présent signalé plus de 427 000 cas et plus de 7 100 décès attribués à Covid-19.

