Les autorités sanitaires du Missouri signalent le premier cas de grippe aviaire chez un adulte sans contact antérieur connu avec un animal

Vendredi, après que le ministère de la Santé et des Services aux personnes âgées du Missouri (DHSS) a publié son rapport préliminaire aux médias, les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) ont annoncé qu’un homme du Missouri hospitalisé le 22 août avec des problèmes de santé sous-jacents avait été testé positif pour le sous-type H5 de la grippe aviaire (grippe aviaire).

L’agence de santé a déclaré que la personne, dont l’identité n’a pas été dévoilée pour garantir sa confidentialité, n’avait pas travaillé ni jamais été en contact avec des animaux de parc à bestiaux connus pour héberger le virus H5N1 de la grippe aviaire.

Cette image prise au microscope électronique en 2005 montre un virion de la grippe aviaire A H5N1. [AP Photo/Cynthia Goldsmith, Jackie Katz]

Cela porte à 14 le nombre de personnes infectées par la grippe aviaire cette année aux États-Unis. Quatre de ces cas se sont produits parmi les travailleurs manipulant des vaches laitières (un au Texas, deux au Michigan et un au Colorado). Puis, au cours du mois de juillet, 10 travailleurs du secteur avicole du Colorado ont été confirmés infectés après avoir été exposés à des oiseaux infectés.

Le dernier cas, sans exposition connue à une source animale, a considérablement accru la menace que représente la grippe aviaire. Les questions les plus urgentes auxquelles le CDC n’a pas de réponse à l’heure actuelle sont les suivantes : comment cette personne a-t-elle contracté le virus ? et quelles sont les conséquences pour la santé publique ?

Dans leur brève déclaration à la presse du 6 septembre déclarationils ont écrit :

[The] Le CDC a confirmé un cas humain de grippe aviaire A(H5) (« grippe aviaire H5 ») signalé par l’État du Missouri. Le cas a été identifié grâce au système de surveillance de la grippe saisonnière de cet État. L’échantillon a été transmis au CDC pour des tests de confirmation conformément aux protocoles habituels et confirmé hier. Une enquête sur l’exposition potentielle est en cours par le Département de la santé et des services aux personnes âgées du Missouri (DHSS).

En outre, le CDC a ajouté :

Le DHSS du Missouri rapporte que le patient, qui a été hospitalisé, souffrait de problèmes médicaux sous-jacents, a été traité avec des médicaments antiviraux contre la grippe, a ensuite été libéré et s’est rétabli. Il n’y a pas d’exposition immédiate connue à un animal. Aucune transmission en cours parmi des contacts proches ou autres n’a été identifiée.

C’est la première fois que le système national de surveillance de la grippe du pays détecte un cas de grippe aviaire de sous-type H5. Aucune information n’a été communiquée dans la presse. déclaration du DHSS du Missouri quant aux raisons pour lesquelles la personne a été admise à l’hôpital ou quels étaient ses symptômes au-delà du fait qu’il avait « des conditions médicales sous-jacentes et qu’il a été testé positif à la grippe A ».

Des tests de confirmation supplémentaires ont été effectués, ce qui a permis d’identifier la souche H5 du virus de la grippe, que l’on trouve généralement chez les oiseaux sauvages et la volaille, et plus récemment chez les vaches laitières. Le CDC a ensuite été dûment informé. Selon les médias, la personne infectée s’est complètement rétablie après le début du traitement antiviral et a pu rentrer chez elle.

Les agences de santé publique impliquées dans l’affaire n’ont pas fourni de détails supplémentaires sur la séquence génétique du virus de la grippe qui a infecté le patient du Missouri, et il reste à déterminer si la souche du virus qui les a infectés était la même que celle des vaches laitières ou des fermes avicoles. Elles n’ont pas non plus divulgué de détails sur l’étendue des recherches de contacts et des tests qu’elles ont effectués.

La seule information concrète fournie était que le CDC n’avait noté aucun pic de virus de la grippe dans ses données sur les eaux usées de la région où réside l’homme infecté, ni détecté aucune trace du sous-type H5 du virus de la grippe aviaire.

Les médias spéculent sur la façon dont cette personne a été infectée, notamment en évoquant la possibilité qu’elle ait bu du lait contaminé ou qu’elle ait été exposée à des animaux tels que des oiseaux morts, des chats ou même des souris domestiques, qui sont connus pour être porteurs de la grippe aviaire. Le Missouri ne fait pas partie des États touchés par l’infection de troupeaux de vaches laitières, bien que plusieurs comtés de l’État aient confirmé la présence de la grippe aviaire H5N1 dans des fermes avicoles.

Certes, la confirmation de la séquence virale à partir de ce cas peut fournir des informations cruciales quant à l’endroit où l’individu a pu acquérir le virus et quant à savoir si le virus de la grippe aviaire évolue pour se transmettre plus efficacement entre les personnes.

L’identification d’une personne infectée sans exposition préalable à un animal fait suite à l’augmentation continue du nombre de troupeaux de vaches laitières qui ont signalé des infections par la grippe aviaire.

La Californie, premier État laitier des États-Unis avec 1 300 fermes laitières et 1,69 million de vaches laitières, est le dernier État touché, trois troupeaux de la région de la Vallée centrale étant censés héberger le virus. Depuis la confirmation du virus chez des vaches laitières au Texas en mars 2024, on compte au total 197 cas troupeaux de vaches laitières touchés dans 14 États.

Mardi dernier, les autorités sanitaires ont annoncé que les tests effectués sur des bovins infectés ont révélé que la souche du virus était presque identique à celle trouvée dans les troupeaux laitiers infectés du Colorado. Bryan Richards, coordinateur des maladies émergentes au Centre national de santé de la faune sauvage de l’US Geological Survey, a déclaré à l’agence de presse américaine Los Angeles Times que « la séquence génétique trouvée chez les vaches infectées était clairement le résultat d’une intervention anthropique » [human activity] « Il n’y a pratiquement aucune chance que ce soit un déversement indépendant d’oiseaux sauvages dans ces fermes laitières. Donc, si quelqu’un essaie de blâmer les oiseaux sauvages : Non ! »

Suite aux premières nouvelles suspectant que des troupeaux en Californie étaient infectés, Rick Bright, virologue et ancien directeur de l’Autorité américaine de recherche et développement biomédicaux avancés, a déclaré :

C’est une nouvelle vraiment triste, mais pas surprenante. [The H5N1 virus] Le virus s’est enraciné dans les élevages laitiers aux États-Unis, et ce qui a récemment semblé être une accalmie dans les signalements reflète probablement une accalmie dans les tests.

De plus, il est clair que peu de mesures sont prises pour protéger les personnes qui travaillent avec ces animaux, sans parler de la menace plus large qu’ils représentent pour le public. Bright a poursuivi :

[When] À l’approche de l’automne et de l’hiver, le risque de voir se mélanger les virus de la grippe aviaire et humaine sera accru. Il est essentiel que nous mettions en place un programme rigoureux de surveillance et de dépistage des animaux et des humains avant l’arrivée de la saison de la grippe.

Malgré les profondes inquiétudes suscitées par ces développements, le CDC a offert ses assurances de minimisation habituelles avec quelques réserves notables, écrivant :

Selon l’évaluation actuelle des CDC, le risque pour le grand public lié au virus H5N1 reste faible. Les recommandations des CDC concernant le virus H5 n’ont pas changé pour le moment. Comme toujours, les circonstances peuvent changer rapidement à mesure que de nouvelles informations sont disponibles. Les résultats de cette enquête seront particulièrement importants compte tenu de l’absence actuelle d’exposition évidente à un animal. Il est important de noter que, bien que rares, il existe de nouveaux cas de grippe A pour lesquels une source animale n’a pas pu être identifiée. La principale préoccupation dans ces situations est qu’aucune transmission ultérieure ne se produise. Les conclusions de l’enquête en cours permettront de déterminer si des changements de directives sont nécessaires.

Depuis le début de l’épidémie fin mars, les CDC ont surveillé environ 4 810 personnes : 2 210 ayant été exposées à des vaches laitières et 2 600 ayant été exposées à des oiseaux et à d’autres animaux, notamment des volailles. Cependant, ils n’ont effectué que 240 tests pour le nouveau pathogène de la grippe A, dont 72 parmi les personnes surveillées étaient parmi celles exposées à des vaches laitières infectées.

Le Dr Nahid Bhadelia, directeur du Centre sur les maladies infectieuses émergentes de l’Université de Boston, a déclaré à la presse, à propos de l’infection du patient du Missouri. Le New York Times, « La voie de transmission va déterminer dans quelle mesure le risque de la maladie est plus élevé pour le grand public », a ajouté Bhadelia. « Nous sommes toujours plus en retard que nous le pensons en matière d’épidémies. »

L’attitude attentiste adoptée par le CDC face au virus H5N1 de la grippe aviaire, qui est en train de devenir une menace existentielle, est intenable. Au rythme actuel de développement, dans un système capitaliste qui subordonne la santé publique au profit privé, la question n’est plus de savoir si la grippe aviaire deviendra un pathogène pandémique, mais quand.

La classe ouvrière doit tenir compte des avertissements lancés par le Dr Bright et d’autres scientifiques. Le virus qui a touché de nombreuses espèces d’oiseaux et de mammifères et s’est répandu sur toute la surface de la planète – et qui, historiquement, a eu un taux de mortalité de 50 % chez les humains – n’est pas à prendre à la légère.

Le laissez-faire L’attitude des organismes de santé publique nationaux et internationaux face aux nouveaux agents pathogènes pandémiques qui menacent les populations humaines et le bien-être de la vie animale en général est tout simplement criminelle. Ces institutions fonctionnent comme des infrastructures auxiliaires des pays capitalistes dont le but premier est l’accumulation débridée de profits, agissant conformément aux exigences qui leur sont imposées.

L’émergence de nombreuses maladies infectieuses, dont la grippe aviaire, souligne la nature décrépite du capitalisme dans son état avancé de désintégration. Après avoir normalisé la pandémie de COVID-19 en cours grâce à la politique du « COVID éternel », les élites dirigeantes et leurs représentants politiques normalisent la propagation de la grippe aviaire, ainsi que de la mpox et d’autres menaces croissantes.

La seule façon de mettre un terme à ces dangers croissants est de procéder à une réorganisation socialiste de la société, dans laquelle la classe ouvrière internationale mettra en œuvre la planification scientifique comme base de l’économie mondiale.