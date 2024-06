Les autorités sanitaires américaines conseillent d’utiliser les antibiotiques comme « pilule du lendemain » contre les MST

NEW YORK — Certaines personnes devraient envisager de prendre un antibiotique comme pilule du lendemain pour tenter de prévenir certaines maladies sexuellement transmissibles, ont recommandé mardi les autorités sanitaires américaines.

Les Centers for Disease Control and Prevention ont finalisé leur approbation de la prise de doxycycline après un rapport sexuel non protégé comme moyen de prévenir les infections à chlamydia, gonorrhée ou syphilis.

Les responsables du CDC l’ont qualifié de premier nouvel outil de prévention contre les infections sexuellement transmissibles depuis des décennies et ont déclaré que l’innovation était absolument nécessaire. Les taux de syphilis, de chlamydia et de gonorrhée augmentent depuis des années, notamment chez les hommes homosexuels et bisexuels, bien que les dernières données suggèrent que les cas de chlamydia et de gonorrhée ont cessé d’augmenter en 2022.

La nouvelle directive est spécifique aux hommes gays et bisexuels et aux femmes transgenres qui ont eu une MST au cours de l’année précédente et qui courent un risque élevé d’être à nouveau infecté. Des études ont démontré l’efficacité de la doxycycline dans ce groupe, mais il n’y a pas suffisamment de preuves pour faire la même recommandation pour d’autres personnes, ont déclaré des responsables de l’agence.

Les autorités appellent ce traitement doxy PEP, abréviation de prophylaxie post-exposition à la doxycycline. Les médecins peuvent rédiger une ordonnance pour une dose de 200 milligrammes de doxycycline à prendre dans les trois jours suivant un rapport sexuel non protégé, a indiqué le CDC.

En octobre, le CDC libéré une version préliminaire des lignes directrices. Le libellé proposé a été quelque peu modifié après une période de commentaires publics. Les changements incluent des précisions sur le fait que les pilules ne doivent être prises qu’une fois toutes les 24 heures et que les médecins doivent réévaluer le régime avec les patients tous les trois à six mois.

