Les autorités russes ont mis en détention le politicien de l’opposition Alexei Navalny pendant 30 jours, a déclaré lundi son porte-parole.

Cela intervient peu de temps après son arrestation à son arrivée dans un aéroport de Moscou. C’était la première fois qu’il revenait au pays depuis qu’il a été empoisonné l’été dernier.

Les autorités russes ont arrêté Navalny dimanche soir peu après que son vol de Berlin, en Allemagne, ait atterri dans la capitale du pays. Sa détention avait été ordonnée par l’administration pénitentiaire de Moscou en raison de violations présumées d’une peine de prison avec sursis.

Dans une vidéo publiée sur Twitter par Kira Yarmysh, porte-parole de Navalny, il a été montré se plaindre de l’absurdité d’une audience de fortune au poste de police de Khimki, près de l’aéroport Sheremetyevo de Moscou. « Cela ne devient pas plus anarchique que cela », a-t-il déclaré, selon une traduction de NBC.

Les Nations Unies, les représentants du gouvernement et les groupes de défense des droits tous ont appelé la Russie à libérer immédiatement Navalny, tandis que certains pays ont fait pression pour d’éventuelles sanctions. En réponse, Moscou a déclaré que le cas de Navalny avait reçu une résonance «artificielle» en Occident.

Navalny est largement considéré comme le critique le plus éminent et le plus déterminé du président russe Vladimir Poutine.

L’activiste de 44 ans se rétablissait en Allemagne après avoir survécu de peu à ce qui a depuis été confirmé de manière indépendante comme un empoisonnement par un agent neurotoxique Novichok en août. 20.

Navalny a déclaré qu’il pensait que Poutine avait ordonné que l’empoisonnement se poursuive, affirmant en octobre de l’année dernière qu’il ne voyait aucune autre explication.

Le gouvernement de Poutine nie avoir empoisonné Navalny, bien que les journalistes d’investigation aient depuis publié des preuves à l’appui des affirmations de Navalny.