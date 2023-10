Les autorités russes infligent une amende à un défenseur des droits humains pour avoir critiqué la guerre en Ukraine

TALLINN, Estonie (AP) — Le défenseur des droits de l’homme Oleg Orlov a été condamné mercredi à une amende d’environ 1 500 dollars pour avoir critiqué la guerre en Ukraine, la dernière étape d’une répression implacable contre les militants, les journalistes indépendants et les personnalités de l’opposition.

Orlov, coprésident du groupe de défense des droits de l’homme Memorial, lauréat du prix Nobel de la paix, a été reconnu coupable d’avoir publiquement « discrédité » l’armée russe après une publication sur Facebook dans laquelle il dénonçait l’invasion de l’Ukraine.

Une loi adoptée peu après que le Kremlin a envoyé des troupes à travers la frontière a érigé en infraction pénale toute pratique répétée au cours d’un an ; Orlov a été condamné à deux amendes pour avoir manifesté contre la guerre avant de faire face à des accusations criminelles.

Un tribunal de Moscou a commencé à examiner l’affaire en mars et Orlov risque jusqu’à cinq ans de prison s’il est reconnu coupable. Cependant, dans ses réquisitoires mercredi, l’accusation a demandé au tribunal d’imposer une amende de 250 000 roubles (environ 2 500 dollars).

« Dieu merci! » » a haleté la femme d’Orlov lorsqu’elle a entendu cela au tribunal, selon le média russe Mediazona.

Quelques heures plus tard, le juge a rendu son verdict et a condamné Orlov à payer une amende encore plus faible : 150 000 roubles (environ 1 500 dollars).

Memorial, l’une des organisations russes de défense des droits les plus anciennes et les plus renommées, a reçu le prix Nobel de la paix 2022 aux côtés du militant biélorusse emprisonné Ales Bialiatski et de l’organisation ukrainienne Centre pour les libertés civiles.

Memorial a été fondée en Union soviétique en 1987 pour garantir que l’on se souvienne des victimes de la répression du Parti communiste. Il a continué à rassembler des informations sur les violations des droits de l’homme et à suivre le sort des prisonniers politiques en Russie, alors qu’il était confronté à la répression du Kremlin ces dernières années.

Le groupe a été déclaré « agent étranger », une désignation qui entraîne un contrôle supplémentaire du gouvernement et comporte de fortes connotations péjoratives. Au fil des années, elle a été condamnée à payer des amendes massives pour des violations présumées de la loi sur les « agents étrangers ».

La Cour suprême de Russie a ordonné sa fermeture en décembre 2021, une décision qui a suscité un tollé dans le pays et à l’étranger.

Memorial et ses partisans ont qualifié le procès contre Orlov de politiquement motivé. Son équipe de défense comprenait Dmitri Muratov, rédacteur en chef du journal indépendant Novaya Gazeta et lauréat du prix Nobel de la paix en 2021.

S’adressant au tribunal mercredi, Orlov a rejeté les accusations et a souligné qu’il « ne regrette pas » de s’être prononcé contre la guerre. Il a qualifié la sanction demandée par l’accusation d’« extrêmement clémente », comparée aux longues peines de prison infligées à d’autres militants et personnalités de l’opposition, et de « petit prix à payer pour avoir exprimé une position que je crois être vraie ».

Après l’annonce du verdict, il a quitté la salle d’audience applaudi par ses partisans. Orlov a promis de faire appel de cette sentence « douce, mais illégale et injuste » et a exhorté ses partisans à ne pas oublier les prisonniers politiques qui doivent passer des années derrière les barreaux.

Après avoir envahi l’Ukraine en février 2022, le Kremlin a redoublé d’efforts pour réprimer la dissidence, en adoptant une législation interdisant de fait toute critique de ce qu’il a insisté pour appeler son « opération militaire spéciale ».

Depuis lors, près de 8 000 Russes ont été accusés de délits et plus de 700 personnes ont été impliquées dans des affaires pénales pour avoir dénoncé ou protesté contre la guerre, selon le groupe de défense des droits de l’homme et d’aide juridique OVD Info.

Les autorités ont également utilisé la nouvelle loi pour cibler des personnalités de l’opposition, des militants des droits humains et des médias indépendants. Les principaux critiques ont été condamnés à de longues peines de prison, des groupes de défense des droits ont été contraints de suspendre leurs activités, des sites d’information indépendants ont été bloqués et des journalistes indépendants ont quitté le pays, craignant d’être poursuivis.

Beaucoup de ces exilés ont été jugés, reconnus coupables et condamnés à des peines de prison par contumace. L’ampleur de la répression est sans précédent dans la Russie post-soviétique.

Dasha Litvinova, Associated Press