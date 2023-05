Les autorités recherchent une femme disparue à Mazon – Shaw Local

Les autorités recherchent une femme de 45 ans portée disparue lundi à Mazon.

Barbara Neill a été vue pour la dernière fois portant ses cheveux en chignon avec un chouchou violet, une chemise noire et un jean. Quiconque la voit doit appeler le 911. Elle a été vue pour la dernière fois dans le secteur des routes Old Mazon Road et Grinter.

Un appel à l’entraide a été demandé. Plusieurs services de police et de pompiers fouillent la zone, notamment avec l’aide d’un hélicoptère volant à basse altitude.

Le bureau du shérif du comté de Grundy a publié un message sur Facebook et mettra à jour l’histoire.