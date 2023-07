Les autorités recherchent un homme soupçonné d’avoir tué 4 personnes en Géorgie

Les autorités géorgiennes ont recherché samedi un homme qui est resté de longues heures après avoir été soupçonné d’avoir abattu trois hommes et une femme dans un quartier de banlieue au sud d’Atlanta.

Andre Longmore, 40 ans, serait armé et dangereux, a déclaré le chef de la police de Hampton, James Turner, lors d’une conférence de presse. La fusillade s’est produite samedi en fin de matinée dans un lotissement de Hampton, une ville d’environ 8 500 habitants.

Les responsables ont publié peu de détails sur les meurtres. Turner a déclaré que les détectives enquêtaient sur au moins quatre scènes de crime proches les unes des autres dans le même quartier. Il a dit que Longmore est un résident de Hampton, mais a refusé de discuter d’un motif possible.

Le suspect est resté en liberté plus de cinq heures après le meurtre, et les autorités ont juré de poursuivre les recherches jusqu’à ce qu’il soit en garde à vue.

« Nous avons effectué une recherche exhaustive dans la zone générale et nous l’élargissons maintenant un peu », a déclaré Turner aux journalistes.

Les enquêteurs étaient également à la recherche d’un SUV Black GMC Acadia qu’ils pensent que Longmore pourrait conduire.

Longmore ne semble pas avoir de numéro de téléphone répertorié et l’Associated Press n’a pas pu trouver immédiatement un membre de la famille ou un avocat qui pourrait parler en son nom.

Les autorités n’ont pas divulgué les noms des victimes, affirmant qu’elles s’efforçaient d’informer leurs familles.

Le shérif du comté de Henry, Reginald Scandrett, a déclaré que son bureau offrait une récompense de 10 000 $ pour les informations menant à l’arrestation et aux poursuites de Longmore.

Il s’est également adressé directement à Longmore en disant: «Où que vous soyez, nous vous traquerons dans n’importe quel trou dans lequel vous résidez et vous mettrons en garde à vue. Période. »

Situé à environ 30 miles (48 kilomètres) au sud d’Atlanta, Hampton abrite l’Atlanta Motor Speedway, l’hippodrome de Géorgie pour les événements NASCAR.

Les forces de l’ordre de toute la région d’Atlanta et le Georgia Bureau of Investigation participent à la chasse à l’homme et à l’enquête.

La fusillade a marqué le 31e massacre de 2023, ayant coûté la vie à au moins 153 personnes cette année, selon une base de données maintenue par l’Associated Press et USA Today en partenariat avec la Northeastern University.

The Associated Press

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.





TournageÉtats-Unis