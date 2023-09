Les autorités recherchent l’historique d’achat de couteaux en ligne d’un suspect dans le meurtre d’étudiants de l’Idaho

Les enquêteurs ont émis des mandats de perquisition pour créer une image plus complète de l’empreinte en ligne du suspect Brian Kohberger, y compris « l’activité de clic relative aux couteaux », dans le cadre de l’enquête sur la mort de quatre étudiants de l’Université de l’Idaho l’année dernière.

Kohberger, 28 ans, a été inculpé en mai de quatre chefs de meurtre et d’autres chefs d’accusation liés à la mort par arme blanche d’Ethan Chapin, Madison Mogen, Xana Kernodle et Kaylee Goncalves, qui ont été retrouvés morts dans une maison hors campus le 13 novembre.

Les autorités de Moscou, de l’Idaho, ont émis des mandats de perquisition pour les activités d’Amazon, Apple, PayPal, Venmo et Youtube. Les documents récemment publiés étaient datés du 8 septembre devant le deuxième district judiciaire du tribunal de l’État de l’Idaho.

Un mandat de perquisition obtenu le 8 mai et renvoyé le 5 juillet visait à connaître l’historique d’un compte Amazon expurgé pour les périodes du 20 au 30 mars 2022 et du 1er novembre au 6 décembre 2022.

Il comprenait une demande de « toutes les activités détaillées des clics des clients concernant les couteaux et les accessoires ».

L’autopsie a montré que les quatre victimes avaient probablement été attaquées avec un grand couteau et étaient décédées des suites de plusieurs coups de couteau. Les autorités ont précédemment déclaré que de l’ADN masculin avait été découvert sur un étui de couteau, trouvé sous le corps de Mogen, et avait été utilisé pour relier Kohberger à la scène du crime.

L’arme du crime n’a pas été retrouvée.

Le mandat de perquisition recherchait également les détails du mode de paiement, tous les détails des articles ajoutés aux paniers, y compris ceux supprimés ou supprimés, toutes les suggestions faites au compte, les articles consultés par l’utilisateur du compte Amazon et les commentaires formulés par le compte.

Le mandat d’Apple, obtenu le 1er août et renvoyé le 9 août, recherchait tous les enregistrements d’un compte Apple ID, les appareils associés, l’historique des messages envoyés et reçus du compte et tous les numéros de téléphone associés, ainsi que l’historique iCloud.

Dans ces cas, les données ont été restituées et versées au dossier par la police de Moscou.

Les autres mandats de perquisition visaient l’historique de recherche YouTube et l’historique financier sur Venmo et PayPal.

Les documents n’incluaient pas les conclusions de ces mandats de perquisition.

Kohberger a été arrêté le 30 décembre et un grand jury l’a inculpé en mai.

Kohberger, qui poursuivait un doctorat en justice pénale dans une université voisine au moment de son arrestation, a plaidé non coupable. Ses avocats ont affirmé qu’il s’était rendu seul en voiture la nuit et le matin avant la découverte des corps des victimes.

Les autorités ont lié Kohberger à la scène du crime via des signaux de téléphone portable, la vidéo d’une caméra de sécurité, un témoin et le cuir. étui à couteauselon un affidavit de cause probable déposé en janvier.