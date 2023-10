Les autorités recherchent deux frères, âgés de 86 et 78 ans, portés disparus après avoir été vus à Glendale

Samedi soir, les forces de l’ordre recherchaient un homme de 86 ans et son frère de 78 ans, portés disparus après avoir été vus pour la dernière fois à Glendale.

Minas Khacheryan a été vu pour la dernière fois vendredi matin dans le pâté de maisons 1000 d’East Chevy Chase Drive, a annoncé le département du shérif du comté de Los Angeles. Il était avec son frère Grigor Khacheryan, 78 ans, également porté disparu. Ils ont été vus pour la dernière fois alors qu’ils partaient pêcher dans la région de Lancaster.

Minas mesure 5 pieds 4 pouces, pèse 180 livres, a des cheveux gris et une calvitie. Il a les yeux bleus et une barbiche, ont indiqué les autorités. Son frère mesure 5 pieds 4 pouces, pèse 140 livres, a les yeux bruns, les cheveux gris et est chauve.

Toute personne ayant des informations est priée d’appeler l’unité des personnes disparues du département du shérif au (323) 890-5500.