Les autorités publient une vidéo montrant la police battant à mort Tire Nichols

Les autorités de Memphis ont diffusé plus d’une heure d’images vendredi du violent passage à tabac de Tire Nichols au cours duquel des agents ont retenu l’automobiliste noir et l’ont frappé à plusieurs reprises alors qu’il criait pour sa mère.

La vidéo est apparue un jour après que les officiers, qui sont tous noirs, ont été accusés de meurtre dans la mort de Nichols.

Les images montrent la police battant sauvagement le travailleur de FedEx de 29 ans pendant trois minutes tout en lui criant des grossièretés tout au long de l’attaque. L’équipe juridique de la famille Nichols a comparé l’agression au tristement célèbre passage à tabac de la police de 1991 contre l’automobiliste de Los Angeles Rodney King.

“Je vais vous frapper (juron)”, peut-on entendre dire un officier. Sa caméra corporelle le montre lever sa matraque tandis qu’au moins un autre officier tient Nichols.

Après que le copilote ait sorti brutalement Nichols de sa voiture, on peut entendre Nichols dire : « Je n’ai rien fait », alors qu’un groupe d’officiers commence à le plaquer au sol.

“Mettez-vous au sol !”, crie un officier, tandis qu’un autre crie “Tase-le ! Goûtez-le !

Nichols a calmement répondu peu de temps après avoir été lutté contre le trottoir: “OK, je suis au sol.” Quelques instants plus tard, alors que les officiers continuent de crier, Nichols dit: “Mec, je suis au sol.”

Un officier crie: «Mettez vos mains derrière votre dos avant que je ne vous casse (juron)». Quelques instants plus tard, un officier crie: “(Explétif), mettez vos mains derrière votre dos avant que je ne les brise.”

“Vous faites vraiment beaucoup de choses en ce moment”, dit Nichols à haute voix aux officiers. “J’essaie juste de rentrer à la maison.”

“Arrête, je ne fais rien” crie-t-il un instant plus tard.

La caméra est brièvement obscurcie, puis Nichols peut être vu en train de courir alors qu’un officier tire un Taser sur lui. Les officiers commencent alors à poursuivre Nichols.

Après le passage à tabac, les agents ont tourné pendant plusieurs minutes pendant que Nichols était appuyé contre la voiture, puis s’est effondré dans la rue.

Des villes à travers le pays se sont préparées à de grandes manifestations. Les proches de Nichols ont exhorté les partisans à manifester pacifiquement.

« Ce jeune homme, par définition de la loi dans cet État, était terrorisé. Pas par un, pas par deux, mais par cinq officiers que nous connaissons maintenant… ont agi de concert les uns avec les autres », a déclaré l’avocat Antonio Romanucci, qui représente la famille de Nichols.

Les officiers “ont agi ensemble … pour infliger des dommages, du terrorisme, une oppression de la liberté, une oppression des droits constitutionnels, ce qui a conduit au meurtre”, a déclaré Romanucci.

La directrice de la police de Memphis, Cerelyn Davis, a décrit les actions des policiers comme « odieuses, imprudentes et inhumaines » et a déclaré que son département n’a pas été en mesure de prouver l’allégation de conduite imprudente qui a motivé l’interpellation.

Elle a déclaré à l’Associated Press dans une interview qu’il n’y avait pas de vidéo de l’arrêt de la circulation qui montre Nichols conduisant imprudemment.

Lors de l’arrêt initial, la vidéo montre que les officiers étaient “déjà renforcés, à environ 10”, a-t-elle déclaré. Les agents étaient “agressifs, bruyants, utilisant un langage profane et ont probablement effrayé M. Nichols dès le début”.

«Nous savons que quelque chose s’est passé avant que cet officier ou ces officiers ne sortent de leurs véhicules… Connaissant simplement la nature des officiers, il faut quelque chose pour les exciter, vous savez, comme ça. Nous ne savons pas ce qui s’est passé », a-t-elle déclaré.

“Tout ce que nous savons, c’est que la force appliquée dans cette situation était exagérée”, a déclaré Davis.

Compte tenu de la probabilité de manifestations, Davis a déclaré à ABC qu’elle et d’autres responsables locaux avaient décidé qu’il serait préférable de diffuser la vidéo plus tard dans la journée, après la fermeture des écoles et le retour des gens du travail.

La mère de Nichols, RowVaughn Wells, a mis en garde les partisans de la nature “horrible” de la vidéo mais a plaidé pour la paix.

“Je ne veux pas que nous brûlions notre ville, déchirant les rues, parce que ce n’est pas ce que mon fils représentait”, a-t-elle déclaré jeudi. “Si vous êtes là pour moi et Tyre, alors vous manifesterez pacifiquement.”

S’exprimant à la Maison Blanche, le président Joe Biden a déclaré vendredi qu’il était “très préoccupé” par la perspective de violences et a appelé à ce que les manifestations restent pacifiques.

Biden a déclaré qu’il avait parlé avec la mère de Nichols plus tôt dans la journée et lui avait dit qu’il allait “présenter un dossier” au Congrès pour qu’il adopte la loi George Floyd “pour que cela soit sous contrôle”. La législation, qui a été bloquée, vise à lutter contre les fautes policières et la force excessive et à renforcer les efforts de responsabilisation du gouvernement fédéral et des États.

Le directeur du FBI, Christopher Wray, a déclaré qu’il était “consterné” par la vidéo et que tous les agents de terrain du FBI ont été alertés pour travailler avec des partenaires étatiques et locaux, y compris à Memphis, “au cas où quelque chose deviendrait incontrôlable”.

Les archives judiciaires ont montré que les cinq anciens officiers – Tadarrius Bean, Demetrius Haley, Desmond Mills Jr., Emmitt Martin III et Justin Smith – ont été arrêtés.

Les officiers font chacun face à des accusations de meurtre au deuxième degré, de voies de fait graves, d’enlèvement aggravé, d’inconduite officielle et d’oppression officielle. Quatre des cinq officiers avaient déposé une caution et avaient été libérés vendredi matin, selon les dossiers du tribunal et de la prison.

L’avocat de Martin, William Massey, et l’avocat de Mills, Blake Ballin, ont déclaré que leurs clients plaideraient non coupables. Les avocats de Smith, Bean et Haley n’ont pu être joints.

“Personne là-bas cette nuit-là n’avait l’intention de faire mourir Tire Nichols”, a déclaré Massey.

Le meurtre au deuxième degré est passible de 15 à 60 ans de prison en vertu de la loi du Tennessee.

Patrick Yoes, le président national de l’Ordre Fraternel de la Police, a condamné les actions présumées des officiers de Memphis.

“L’événement tel qu’il nous est décrit ne constitue pas un travail de police légitime ou un arrêt de la circulation qui a mal tourné. Il s’agit d’une agression criminelle sous prétexte de loi », a déclaré Yoes dans un communiqué.

Des rassemblements et des manifestations étaient prévus vendredi soir à Memphis, Boston, Chicago, Detroit, New York, Portland, Oregon et Washington.

Le maire de New York, Eric Adams, un ancien officier de police, a déclaré que lui et d’autres maires du pays avaient été informés par la Maison Blanche avant la diffusion de la vidéo, qui, selon lui, “susciterait la douleur et la tristesse chez beaucoup d’entre nous”. Cela va nous mettre en colère.

Romanucci et l’avocat des droits civiques Ben Crump, qui représente également la famille de Nichols, ont appelé le chef de la police à dissoudre la soi-disant unité scorpion du département axée sur la criminalité de rue.

Nichols “a toujours été une victime innocente”, a déclaré Romanucci vendredi. “Il n’a rien fait de mal. Il a été pris dans une piqûre. Cette unité de scorpion a été conçue pour saturer sous le couvert de la lutte contre le crime, et ce qu’elle a fini par faire à la place a été de créer un schéma et une pratique continus de mauvais comportements.

Davis a déclaré que d’autres officiers faisaient toujours l’objet d’une enquête pour violation de la politique du département. Par ailleurs, a-t-elle précisé, “une revue complète et indépendante” sera menée sur les unités spécialisées du département, sans donner plus de précisions.

Deux pompiers ont également été démis de leurs fonctions.

Alors que les enquêtes étatiques et fédérales se poursuivent, Davis a promis la “coopération pleine et entière” du service de police.

Crump a déclaré que la vidéo montrait que Nichols avait été choqué, aspergé de gaz poivré et retenu lorsqu’il a été arrêté près de chez lui. Il revenait d’un parc de banlieue où il avait pris des photos du coucher de soleil.

Des proches ont accusé la police d’avoir causé à Nichols une crise cardiaque et une insuffisance rénale. Les autorités ont seulement déclaré que Nichols avait subi une urgence médicale.

—Adrian Sainz, Associated Press