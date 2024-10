Les autorités publient d’autres vidéos montrant la réponse hésitante de la police à la fusillade dans l’école d’Uvalde

AUSTIN, TEXAS– Des vidéos du Tir scolaire 2022 À Uvalde, au Texas, la police n’a pas réussi à rendre public la démonstration d’officiers se précipitant pour soigner les victimes, de parents courant près du bâtiment et de dizaines d’agents chargés de l’application des lois se tenant devant l’école primaire de Robb.

La police a déclaré que les vidéos supplémentaires avaient été découvertes quelques jours après qu’une grande collection de enregistrements audio et vidéo ont été libérés en août. Ensemble, les images montrent la réaction hésitante de la police dans la petite ville du sud du Texas, où un homme armé a tué 19 enfants et deux enseignants dans une classe de quatrième année lors de l’une des pires fusillades dans une école de l’histoire des États-Unis.

Les heures de la nouvelle vidéo rendue publique mardi incluent des images similaires à celles déjà diffusées. Dans une scène chaotique, on peut voir des agents effectuer des compressions thoraciques sur une victime à l’extérieur et d’autres crier à l’aide.

Un officier d’Uvalde a été mis en congé payé suite à la découverte de vidéos supplémentaires en août. La publication de ces documents par les autorités municipales au cours de l’été fait suite à une bataille juridique prolongée avec l’Associated Press et d’autres organes de presse.

La réponse tardive des forces de l’ordre à la fusillade du 24 mai 2022 a été largement condamné comme un échec massif: Près de 400 policiers ont attendu plus de 70 minutes avant d’affronter le tireur dans une salle de classe remplie d’enfants et d’enseignants morts et blessés dans cette ville du sud du Texas d’environ 15 000 habitants, à 130 kilomètres à l’ouest de San Antonio.

Pendant que les étudiants et les enseignants terrifiés appelaient le 911 depuis l’intérieur des salles de classe, des dizaines d’agents se tenaient dans le couloir pour essayer de savoir quoi faire. Les parents désespérés qui s’étaient rassemblés à l’extérieur du bâtiment les ont suppliés d’entrer.

Des enregistrements audio précédemment publiés contenaient des appels au 911 d’instructeurs et d’étudiants terrifiés alors que des coups de feu retentissaient au milieu d’appels à l’aide.

Enquêtes fédérales Dans la réponse des forces de l’ordre, les problèmes de communication et la formation inadéquate expliquent leur incapacité à affronter le tireur, certains se demandant même si les policiers ont donné la priorité à leur propre vie plutôt qu’à celle des enfants et des enseignants.

Deux des policiers qui ont répondu font face à de multiples accusations criminelles d’abandon et de mise en danger. Pete Arredondo, ancien chef de la police de l’école d’Uvalde et ancien directeur d’école Adrian Gonzales ont plaidé non coupable. Arredondo, qui a comparu pour la première fois devant le tribunal le mois dernier, a déclaré il pense qu’il a été le bouc émissaire pour la réponse policière très scrutée.

Le journaliste d’Associated Press Jamie Stengle a contribué à ce rapport depuis Dallas.

Lathan est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Rapport pour l’Amérique est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour couvrir des sujets insuffisamment médiatisés.