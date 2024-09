Les autorités promettent des recherches incessantes alors que la chasse à l’homme pour le tireur inter-États entre dans sa troisième journée dans le Kentucky

LONDRES, Ky. — Alors qu’une chasse à l’homme exténuante se prolongeait lundi dans son troisième jour pour retrouver un suspect dans une fusillade inter-États qui a touché 12 véhicules et blessé cinq personnes, les autorités se sont engagées à poursuivre leurs recherches sans relâche alors que le niveau de stress restait élevé dans une zone rurale où certaines écoles ont annulé les cours.

Les autorités recherchent une zone accidentée et vallonnée du sud-est du Kentucky depuis samedi soir, lorsqu’un homme armé a commencé à tirer sur des conducteurs sur l’Interstate 75 près de London, une petite ville d’environ 8 000 habitants située à environ 120 kilomètres au sud de Lexington.

Les recherches ont été temporairement suspendues une fois l’obscurité tombée dimanche soir, mais devraient reprendre lundi matin.

« Nous n’abandonnerons pas tant que nous n’aurons pas mis la main sur lui », a déclaré dimanche soir le shérif du comté de Laurel, John Root.

Joseph A. Couch, 32 ans, a d’abord été désigné comme personne d’intérêt puis comme suspect dans la fusillade après que les autorités ont déclaré avoir retrouvé son SUV sur une route de service près de la scène du crime. Ils ont ensuite trouvé une arme semi-automatique à proximité qui, selon eux, a été utilisée dans la fusillade, a déclaré le député Gilbert Acciardo, porte-parole du bureau du shérif local.

Dimanche, alors qu’une autre journée de recherche se terminait sans aucun signe du suspect, Acciardo a reconnu la frustration ressentie par les forces de l’ordre et les personnes vivant à proximité de la zone de recherche.

« À mesure que cela continue, cela devient plus stressant pour la communauté, cela devient plus stressant pour les officiers qui sont là parce que nous cherchons… et nous essayons de le trouver, et nous ne l’avons pas trouvé », a-t-il déclaré.

Scottie Pennington, porte-parole de la police d’État de Londres, a déclaré que des policiers étaient venus de tout l’État pour participer à la chasse à l’homme. Il a décrit la vaste zone de recherche comme une « marche dans une jungle » avec des machettes nécessaires pour traverser les fourrés de bois.

Acciardo a déclaré qu’il semble que l’agresseur ait planifié la fusillade à cet endroit parce qu’il est très éloigné et que le terrain est vallonné, rocheux et difficile à parcourir.

Le tireur étant toujours en liberté, de nombreux districts scolaires de la région ont annulé les cours pour lundi. Pennington a exhorté les habitants de la région à verrouiller leurs portes, à laisser les lumières allumées sur le porche et à surveiller les caméras de sécurité. Les recherches se sont concentrées sur une zone isolée à environ 13 kilomètres au nord de Londres.

Les autorités ont cherché à rassurer les habitants en leur disant qu’elles pensaient que le suspect serait retrouvé.

« Nous faisons tout ce que nous pouvons faire », a déclaré Root, ajoutant : « Ayez simplement confiance. »

Les autorités ont déclaré que Couch avait acheté l’arme et environ 1 000 cartouches samedi matin à Londres. Couch a une formation militaire, ayant servi dans la Garde nationale pendant au moins quatre ans, a déclaré le capitaine Richard Dalrymple du bureau du shérif du comté de Laurel.

Les autorités ont d’abord déclaré que neuf véhicules avaient été touchés par des coups de feu, mais ont ensuite porté ce nombre à 12, affirmant que certaines personnes ne s’étaient pas rendu compte que leur voiture avait été touchée par des balles avant d’arriver chez elles. Selon elles, le tireur a tiré au total entre 20 et 30 balles.

Couch vivait jusqu’à récemment à Woodbine, une petite communauté située à environ 32 kilomètres au sud du lieu de la fusillade. Acciardo a déclaré que les autorités ont retrouvé son véhicule abandonné samedi, puis un fusil AR-15 dimanche dans une zone boisée près d’une autoroute où « il aurait pu tirer sur l’autoroute ». Un téléphone que l’on pense être celui de Couch a également été retrouvé par les forces de l’ordre, mais la batterie avait été retirée.

Certains habitants du comté de Laurel étaient sur le qui-vive alors que les autorités effectuaient des recherches avec un drone, un hélicoptère et à pied dans une zone boisée isolée et peu peuplée près de l’autoroute très fréquentée.

Cody Shepherd, qui sirotait un bloody mary en plein air en attendant de regarder un match de football au Pour Boyz Sports Lounge de Londres dimanche, a déclaré que les habitants étaient en effervescence. Habitant de Londres, il était à une fête samedi chez un ami à environ 16 kilomètres au sud du lieu de la fusillade.

« Nous avons écouté les scanners de la police toute la nuit », a-t-il déclaré, ajoutant qu’ils avaient entendu des sirènes et vu un hélicoptère au-dessus de leurs têtes.

Dimanche, plusieurs églises locales ont annulé leurs services. Mais Rodney Goodlett, pasteur de la Faith Assembly of God à Londres, a aidé à diriger la circulation pendant que les paroissiens se rassemblaient pour un service matinal. Il s’attendait à ce que les recherches réduisent la fréquentation.

« C’est tragique, bien sûr, que quelqu’un puisse commettre des actes de violence de manière aléatoire », a-t-il déclaré. « On entend parler de ce qui se passe dans les médias partout dans notre pays, mais quand cela nous touche, c’est un peu comme un signal d’alarme. »

Selon M. Acciardo, les autorités sont inondées de renseignements de la part du public et suivent chaque signalement au cas où cela pourrait les aider à retrouver le tireur. Lorsque les recherches sont suspendues la nuit, des agents spécialement formés sont déployés à des endroits stratégiques dans les bois pour empêcher le tireur de s’échapper de la zone.

« Nous devons l’attraper », a déclaré Acciardo.