Les autorités prévoient d’autres arrestations pour complot d’extrême droite allemand

Le complot aurait été ourdi par des personnes liées au soi-disant mouvement des citoyens du Reich, qui rejette la constitution allemande d’après-guerre et la légitimité du gouvernement.

BERLIN – Des responsables allemands disent s’attendre à ce que davantage de personnes soient détenues dans le cadre d’un prétendu plan d’extrême droite visant à renverser le gouvernement qui a vu 25 personnes arrêtées mercredi, dont un prince autoproclamé, un parachutiste à la retraite et un juge.

Georg Meier, le plus haut responsable de la sécurité de l’État de Thuringe, a déclaré jeudi à la chaîne publique Deutschlandfunk qu’il s’attend à une deuxième vague de personnes arrêtées alors que les autorités examinent les preuves.

Heinrich XIII Prince Reuss, que les procureurs considèrent comme l’un des deux meneurs du complot, était également détenu. Le membre de la maison de Reuss, âgé de 71 ans, continue d’utiliser le titre de «prince» malgré l’abolition par l’Allemagne de tout rôle formel pour la royauté il y a plus d’un siècle.

Alors que certains en Allemagne se sont demandé si les extrémistes présumés auraient réellement pu mener à bien une attaque sérieuse, les autorités ont déclaré que l’implication d’anciens membres et d’anciens membres de l’armée et de la police montrait que le complot devait être pris au sérieux.

L’Allemagne est très sensible à l’extrémisme d’extrême droite en raison de son passé nazi et des actes de violence répétés perpétrés par des néonazis ces dernières années, notamment le meurtre d’un homme politique régional et l’attaque meurtrière contre une synagogue en 2019.