Les autorités polonaises affirment qu’une femme décédée alors que les prestataires tentaient de maintenir sa grossesse aurait dû avoir la possibilité d’avorter

Les autorités sanitaires polonaises ont déclaré lundi qu’il y avait eu une violation des droits des patients dans le cas d’une femme décédée d’une septicémie au cours du cinquième mois de grossesse le mois dernier, une affaire qui a fait l’objet d’un examen minutieux après un durcissement de la loi polonaise déjà restrictive sur l’avortement.

Le ministre polonais de la Santé, Adam Niedzielski, a également souligné que toute femme dont la vie ou la santé est menacée par sa grossesse a le droit à un avortement.

Il a annoncé qu’il nommait une équipe pour examiner les directives du pays sur l’interruption de grossesse, affirmant que ses membres incluraient des femmes.

« En Pologne, chaque femme en cas de menace pour sa santé ou sa vie a le droit d’interrompre une grossesse », a déclaré Niedzielski.

Dorota Lalik, 33 ans, est décédée le 24 mai à l’hôpital Jean-Paul II de Nowy Targ, une ville de la région conservatrice du sud de la Pologne. Elle est arrivée à l’hôpital après la rupture de ses eaux et on lui a dit de s’allonger les jambes en l’air. Elle y mourut d’une septicémie trois jours plus tard.

Le médiateur pour les droits des patients, Bartlomiej Chmielowiec, a déclaré que l’hôpital avait violé les droits des patients.

Une avocate de la famille de Lalik, Jolanta Budzowska, a déclaré lundi à la chaîne de télévision TVN24 que la femme n’avait pas été informée que ses chances de maintenir la grossesse étaient minimes et qu’elle avait risqué sa vie en n’interrompant pas la grossesse. Elle a dit qu’il s’agissait d’un cas de faute médicale.

Lalik est le dernier cas d’une femme décédée dans un hôpital qui a tenté de maintenir une grossesse en raison de la présence d’un rythme cardiaque fœtal jusqu’à ce qu’il soit trop tard pour la femme.

Cela fait suite à un durcissement controversé de la loi déjà restrictive sur l’avortement en Pologne il y a plus de deux ans, qui a conduit à des manifestations de masse dans le pays.

La Cour constitutionnelle a statué en 2020 que les femmes ne pouvaient plus interrompre leur grossesse en cas de malformations fœtales graves, y compris le syndrome de Down.

En vertu de la loi actuelle, les femmes ont toujours le droit à l’avortement dans les cas où leur vie ou leur santé est menacée. Cependant, les défenseurs des droits des femmes avertissent que les médecins mettent la vie des femmes en danger en donnant la priorité au sauvetage des grossesses par rapport aux femmes, soit pour des raisons idéologiques, soit par crainte de conséquences juridiques pour eux-mêmes.

Des manifestations ont eu lieu dans toute la Pologne dans de tels cas, et une autre est prévue à Varsovie mercredi soir.

Les groupes conservateurs anti-avortement accusent les défenseurs des droits des femmes d’exploiter des cas comme celui de Lalik à des fins politiques.