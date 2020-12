Les autorités péruviennes ont découvert un tunnel souterrain qui avait été en partie construit pour aider à l’évasion de prison d’un groupe de trafiquants de drogue, dont un Serbe ayant des liens avec l’ancien cartel de Sinaloa de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

Des agents péruviens ont découvert lundi le passage secret près de la prison Miguel Castro Castro dans le quartier de Lima à San Juan de Lurigancho.

Selon la police nationale du Pérou, la construction a commencé il y a environ un an et demi après qu’un ressortissant colombien ait loué une propriété située à seulement plusieurs centaines de mètres de la prison.

Un enquêteur de la police nationale péruvienne inspecte lundi un tunnel découvert près de la prison Miguel Castro Castro à Lima. Le tunnel aurait été financé par le cartel de Sinaloa pour aider à l’évasion du trafiquant de drogue serbe Zoran Jaksic et d’autres prisonniers.

Vue d’un tunnel découvert près d’une prison à sécurité maximale qui aurait été fouillée pour l’évasion de trafiquants de drogue étrangers liés au cartel de Sinaloa de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán

Le trafiquant de drogue serbe Zoran Jaksic purge une peine de 25 ans de prison au Pérou

Le réseau d’information péruvien America Noticias a rapporté que le trafiquant de drogue serbe Zoran Jaksic et un Mexicain emprisonné pour trafic de drogue avaient signé le projet de construction du tunnel.

Les premières conclusions ont révélé que le cartel employait entre quatre et six travailleurs qui ont construit le tunnel de 590 pieds de long à une profondeur de 33 pieds qui était destiné à conduire les détenus à la cafétéria de la prison. Les habitants du quartier ont déclaré aux autorités que les travaux de construction se faisaient généralement du jour au lendemain et qu’il était courant de voir des camions à benne entrer et sortir de la propriété pour emporter les gravats en excès qui avaient été déblayés du sous-sol.

‘J’ai parcouru tout le tunnel, il fait environ 180 mètres [590 feet] longue. Il y a une séparation à gauche de 130 mètres [426 feet] », a déclaré le général de commandement de la police nationale du Pérou, César Cervantes. «Nous avons dû utiliser une excavatrice pour confirmer l’itinéraire. Nous avons également trouvé des preuves de ce avec quoi ils ont travaillé.

Les autorités péruviennes affirment que la construction du tunnel a été financée par le cartel de Sinaloa. Les plans pour l’achever ont été interrompus en février 2019 lorsque Zoran Jaksic a été transféré dans une autre prison au milieu des rumeurs d’une éventuelle évasion.

Vue de l’entrée d’un tunnel découvert près d’une prison à sécurité maximale à Lima, au Pérou, qui aurait été fouillé pour l’évasion de trafiquants de drogue étrangers

Les autorités péruviennes pensent que le cartel de Sinaloa a également fait appel à des ingénieurs du Mexique et a embauché des travailleurs du Venezuela, du Mexique et de Colombie pour creuser le tunnel

Les autorités estiment que le cartel a également fait appel à des ingénieurs du Mexique et a embauché des travailleurs du Venezuela, du Mexique et de Colombie pour creuser le tunnel.

Cependant, les plans pour terminer le tunnel ont été interrompus en février 2019 après le transfert de Jaksic dans une autre prison au milieu des rumeurs d’une éventuelle évasion.

Au moins six autres prisonniers de Colombie, du Venezuela et du Mexique ont été transférés de la prison depuis la découverte du tunnel.

Jaksic a été détenu au Pérou en juillet 2016 dans le cadre d’une enquête au cours de laquelle près de 800 kilos de cocaïne allaient être expédiés et vendus en dehors de la nation andine par le syndicat du trafic de drogue, Grupo América. Il a été condamné à 25 ans en avril 2019.

La police nationale du Pérou a déclaré que le tunnel mesurait 590 pieds de long et 33 pieds de profondeur