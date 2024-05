Les autorités perquisitionnent le manoir de Southwest Ranches et la mère du chanteur est en garde à vue – NBC 6 South Florida

La mère du chanteur Sean Kingston a été arrêtée lors d’une descente jeudi matin dans un manoir de Southwest Ranches loué par l’artiste, ont indiqué des responsables.

Les adjoints du shérif de Broward et les membres du SWAT de la police de Davie ont été vus en train d’exécuter un mandat de perquisition dans l’immense manoir du sud-ouest de la 178e avenue.

Les autorités ont confirmé plus tard que la mère du chanteur, Janice Turner, 61 ans, avait été arrêtée pour de nombreuses accusations de fraude et de vol.

LOS ANGELES, CA – 18 NOVEMBRE : le chanteur Sean Kingston et sa mère Janice Turner arrivent pour le 40e anniversaire des American Music Awards – arrivées au Nokia Theatre LA Live le 18 novembre 2012 à Los Angeles, Californie. (Photo d’Albert L. Ortega/WireImage)

Des images aériennes de Chopper 6 montraient Turner menotté et placé à l’arrière d’un croiseur BSO.







Une personne a été menottée et placée dans le véhicule d’un shérif du comté de Broward alors qu’une importante présence des forces de l’ordre intervenait à la maison de Southwest Ranches.

Selon un avocat, le raid est lié à un procès qu’il a intenté contre Kingston pour ne pas avoir payé les articles achetés, y compris un téléviseur de 232 pouces devant lequel Kingston a été vu posant sur une photo.

« Il aime avoir du bling, il aime se montrer, c’est un showman », a déclaré l’avocat Dennis Card. « Mon client a là-dedans un système audio de télévision d’une valeur de 150 000 $, il y a aussi des montres d’une valeur d’environ 1 million de dollars qui s’y trouvent, il y a un lit sur mesure de 80 000 $ qui a été commandé. Il s’agit d’une fraude systématique organisée. »

Kingston, 34 ans, a connu quelques succès majeurs, dont son premier single « Beautiful Girls » en 2007. Il a déjà collaboré avec des stars comme Justin Bieber et Soulja Boy.

« Il a essentiellement un scénario, il dit qu’il travaille avec Justin Bieber, et qu’il fait évidemment un grand show ici, c’est une maison de location, il n’en est pas propriétaire, et il incite les gens à utiliser sa célébrité pour les avoir. libérer des choses sans qu’il les paie et il ne paie tout simplement jamais », a déclaré Card.

Lors du raid de jeudi, une file de voitures de luxe a pu être vue garée devant le manoir de 7 chambres et 15 000 pieds carrés, dont les archives ont montré qu’il s’était vendu pour la dernière fois pour 2,25 millions de dollars en 2021.

Une vue aérienne du manoir Southwest Ranches loué par Sean Kingston.

« C’est un escroc à 100%, il est actuellement en probation pour trafic de biens volés, il a des jugements contre lui pour avoir acheté pour plus d’un million de dollars de montres sans les payer », a déclaré Card. « C’est juste une tendance continue pour Sean. »

Card a déclaré que la mère du chanteur faisait partie des actions présumées de Kingston.

« Elle en est complice, elle sait ce qui se passe », a-t-il déclaré.

Les autorités n’ont pas précisé si Kingston, qui se trouve apparemment à l’extérieur de la ville, fait face à des accusations. NBC6 s’efforçait de contacter un avocat de Kingston.

Kingston a posté sur Instagram jeudi après l’annonce du raid.

« Les gens aiment l’énergie négative ! Je vais bien et ma mère aussi !… mes avocats s’occupent de tout au moment où nous parlons », peut-on lire dans le message.

Turner a une page Instagram intitulée « Mama Kingston Kitchen » où elle vend sa propre marque de sauce et son fils célèbre est également présenté.

Les archives de la Cour fédérale ont montré que Turner avait plaidé coupable en janvier 2006 à quatre chefs d’accusation de dépôt de fausses demandes de prêt et à un chef de fraude bancaire impliquant 132 000 $ de fonds volés qu’elle avait été condamnée à rembourser. Elle a été condamnée à seize mois de prison suivis de cinq ans de liberté surveillée.

Kingston a été grièvement blessé en mai 2011 lorsque la motomarine qu’il conduisait a heurté le pont reliant Palm Island à la chaussée MacArthur.