Les autorités pénitentiaires égyptiennes interviennent médicalement après qu’un militant emprisonné a intensifié sa grève de la faim

Les autorités pénitentiaires égyptiennes sont intervenues médicalement auprès du militant pro-démocratie emprisonné Alaa Abdel-Fattah, qui a intensifié cette semaine sa grève de la faim et cessé de boire de l’eau, a annoncé jeudi sa famille, réclamant sa libération. Le drame entourant son sort coïncide avec l’accueil par l’Égypte du sommet de l’ONU sur le climat.

Alors que la famille s’efforçait d’obtenir des détails sur l’état d’Abdel-Fattah, les responsables de la prison ont refusé qu’un avocat de la famille lui rende visite, malgré l’approbation du bureau du procureur pour cette visite. L’avocat, Khaled Ali, a déclaré que des responsables du ministère de l’Intérieur lui avaient dit que l’approbation n’était pas valide car elle était datée de mercredi, ajoutant dans un tweet qu’il n’avait été informé de l’approbation que jeudi matin.

La nature de l’intervention médicale n’était pas connue et il n’était pas clair s’il avait été transféré dans un hôpital pénitentiaire. La famille a exprimé des craintes que les responsables de la prison ne nourrissent de force Abdel-Fattah, ce qui, selon eux, équivaudrait à de la torture. Abdel-Fattah a déclaré dans une lettre précédente qu’il était prêt à mourir en prison s’il n’était pas libéré, et jeudi était le cinquième jour depuis qu’il a déclaré avoir cessé de boire de l’eau ou de consommer des calories.

LE MILITANT EMPRISONNÉ LE PLUS EN VUE D’ÉGYPTE A COMMENCÉ UNE ” GRÈVE DE LA FAIM COMPLÈTE “

La mère d’Abdel-Fattah, Laila Soueif, attend tous les jours cette semaine devant le complexe pénitentiaire de Wadi el-Natroun, dans le désert au nord du Caire, à la recherche de preuves de la vie de son fils. Elle a déclaré jeudi que les responsables de la prison lui avaient parlé devant les portes de la prison mais avaient refusé de prendre une lettre d’elle à son fils.

Elle leur a demandé si son fils subissait une intervention médicale et ils ont répondu que oui. Elle a demandé “si c’était par la force, et ils ont dit non” et lui ont répondu : “Alaa va bien”, a-t-elle déclaré à l’Associated Press.

“J’ai besoin de preuves pour cela. Je ne leur fais pas confiance”, a-t-elle déclaré. La famille a déclaré dans un communiqué que ses avocats réclamaient des informations sur le fond de “l’intervention médicale” et qu’Abdel-Fattah soit immédiatement transféré dans un hôpital civil.

Au moins 40 prisonniers sont morts dans les prisons égyptiennes cette année, selon le Centre al-Nadim pour la réhabilitation des victimes de la violence. Parmi eux se trouvait Alaa al Salmi, décédé fin octobre après plusieurs semaines de grève de la faim.

ALAA ABDEL-FATTAH, MILITANT DERRIÈRE LE SOULÈVEMENT ÉGYPTIEN DE 2011, EMPRISONNÉ PENDANT 15 ANS

Lors de la conférence sur le climat à Charm el-Cheikh, la secrétaire générale d’Amnesty International, Agnès Callamard, s’est alarmée et a appelé à des soins médicaux indépendants pour Abdel-Fattah. “Pourquoi ? Parce que le système carcéral en Egypte est catastrophique dans son traitement, le traitement médical des prisonniers”, a-t-elle déclaré.

Abdel-Fattah, qui a été en prison pendant la majeure partie de la dernière décennie, purge une peine de cinq ans pour avoir diffusé de fausses nouvelles pour avoir partagé une publication sur Facebook au sujet d’un prisonnier décédé en détention en 2019.

Abdel-Fattah est devenu célèbre lors des soulèvements pro-démocratie de 2011 qui ont balayé le Moyen-Orient, renversant le président égyptien de longue date Hosni Moubarak. Son long emprisonnement depuis 2011 est devenu un symbole du retour de l’Égypte à un régime encore plus autocratique sous le président Abdel-Fattah el-Sissi.

Il faisait une grève de la faim partielle de 100 calories par jour depuis six mois. Il a arrêté tout apport calorique et a commencé à refuser l’eau dimanche, le premier jour du sommet mondial sur le climat qui s’est tenu dans la station balnéaire égyptienne de Charm el-Cheikh. La sœur cadette d’Abdel-Fattah, Sanaa Seif, a participé à la conférence, dans le but d’attirer l’attention du public sur son cas.

L’accueil de l’événement par l’Égypte a attiré l’attention internationale sur sa lourde répression de la parole et de l’activité politique. Depuis 2013, le gouvernement d’el-Sissi a réprimé les dissidents et les critiques, emprisonnant des milliers de personnes, interdisant pratiquement les manifestations et surveillant les médias sociaux.

LES LAURÉATS DU PRIX NOBEL APPELLENT LES DIRIGEANTS MONDIAUX À SOULEVER LES QUESTIONS DE DROITS HUMAINS LORS DE LA CONFÉRENCE EN ÉGYPTE SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

Lors du rassemblement de Charm el-Cheikh, le Premier ministre britannique Rishi Sunak, le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz ont soulevé le cas de l’activiste lors de leurs entretiens avec el-Sissi. Abdel-Fattah a obtenu la nationalité britannique par l’intermédiaire de sa mère, née à Londres.

S’adressant à l’AP jeudi lors de la conférence sur le climat, le ministre égyptien des Affaires étrangères Sameh Shukry a refusé de répondre aux questions sur Abdel-Fattah et a suggéré que certains pays utilisaient la question pour détourner l’attention des engagements climatiques.

“D’autres problèmes qui ne concernent pas directement le climat pourraient détourner l’attention et… donner une justification à ceux qui préféreraient peut-être se concentrer sur d’autres problèmes pour éviter d’avoir à faire face à ce qu’ils doivent faire, comment ils doivent mettre en œuvre leurs obligations et responsabilités », a-t-il dit.

“Donc, encore une fois, il appartient aux parties de mettre l’accent sur les questions qui sont les plus importantes pour elles”, a-t-il déclaré.